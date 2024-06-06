У інтерв’ю, присвяченому дебюту шоу, Лі розповів, що виріс на «Зоряних війнах», тож отримання ролі майстра-джедая було за межами його найсміливіших мрій.

Лі Чон Чже, найбільш відомий за роллю Сон Гі Хуна в серіалі «Гра в кальмара», тепер переніс свій акторський талант у далеку-далеку галактику, зігравши в новому шоу Леслі Гедланд «Зоряні війни: Аколіт» Майстра Сола, який допомагає персонажці Амандли Стенберг розслідувати низку злочинів.

«Мені здається, що немає маленьких хлопчиків того періоду, які б не гралися фігурками «Зоряних війн». Я точно був одним із них», — розповів актор виданню RadioTimes. «Я провів багато досліджень і вивчив всіх цих джедаїв минулого, щоб побудувати свого персонажа».

Для Лі роль Майстра Сола стала першою англомовною — і актор зізнався, що для того, аби виглядати переконливо на екрані йому довелось неабияк підтягнути свої знання.

«Вивчення англійської мови, безперечно, було величезним викликом у підготовці до цієї ролі», — каже він. «Однак у мене було два неймовірних викладачі, які допомагали мені на цьому шляху. Вони витратили дуже багато часу, щоб навчити мене говорити англійською до дрібниць».

Попри те, що шоу стартувало лише днями (на Disney+ наразі доступні перші два епізоди, решта виходитимуть щовівторка), актор заговорив про потенційне продовження.

«Думаю, глядачі захочуть побачити 2-й сезон», — сказав Лі, натякаючи на довгу історію.

Тим часом продовження іншого серіалу, в якому Лі постане в головній ролі, вийде вже цього року — другий сезон «Гри в кальмара» відзнятий, і очікується на Netflix наприкінці 2024-го.

«Я думаю, що сценарій другого сезону навіть цікавіший, ніж перший, і там також буде новий набір персонажів. Тому я думаю, що глядачі будуть в захваті», — додав актор.

Наразі оцінки серіалу «Аколіт» на Rotten Tomatoes виглядають дуже суперечливо: критики оцінили його у 93%, тоді як глядачі поставили катастрофічні 34%.