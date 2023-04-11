Ціна Bitcoin перевищила $30000 — вперше з червня 2022 року

Вартість Bitcoin піднялася вище за $30000. Це сталося вперше із червня 2022 року. З початку поточного року вартість криптовалюти зросла більш ніж на 80%.

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Відскік Bitcoin виявився навіть інтенсивнішим, ніж в індексу Nasdaq 100 (близько 20%), з яким криптовалюта зазвичай рухається в тандемі. Однак, попри суттєве збільшення вартості останнім часом, ціна Bitcoin впала більш ніж на 50%, порівняно з історичним максимумом у листопаді 2021 року.

«30 тисяч дуже важливі як з технічних, так і з фундаментальних причин», – говорить Маті Грінспен, головний виконавчий директор Quantum Economics. «Опір наростав три тижні поспіль і нарешті зламано. Це перший раз, коли ми перетнули цей рівень після краху Terra/Luna та Three Arrows Capital. По суті, це означає, що ціна повністю відновилася після Celsius, FTX та регулятивних заходів у США».

Тепер, після прориву лінії опору на рівні $30000, трейдери можуть розглядати область $30800 як першу потенційну мету, за якою піде $31200.

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Зазначимо, позиції Bitcoin посилилися за останній місяць після краху трьох американських банків, що відродило серед біткойн-биків думку про те, що токен пропонує привабливішу альтернативу традиційним фінансам. Крім того, аналітики кажуть, що відскок Bitcoin частково можна пояснити падінням ліквідності до 10-місячного мінімуму. За меншого обсягу торгів цінові коливання можуть бути драматичнішими.

Джерело: bloomberg