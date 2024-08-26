Цінові війни: лише 2 з понад 30 китайських виробників електромобілів отримують прибуток

На електромобілі припадає більш ніж половина продажів нових автомобілів у Китаї, але переважна більшість брендів працює собі у збиток, продаючи електричні авто. Це наслідок жорстокої цінової конкуренції.

Фактично зараз в Китаї лише дві компанії з продажу електромобілів є прибутковими: BYD та Li Auto. Інші понад 30 китайських автовиробників працюють у збиток.

При цьому три виробники електромобілів, які вже оприлюднили фінансові звіти за другий квартал – Xpeng, Zeekr Intelligent Technology і Leapmotor – повідомили про загальний збиток у 42,9 млрд юанів ($6 млрд). Хоча збиток скоротився на 20% у порівнянні з аналогічним періодом попереднього року, це викликало нові занепокоєння, що подальші знижки можуть завдати шкоди галузі.

«Час працює проти багатьох компаній, оскільки їм потрібно вижити в жорстокій ціновій війні», — сказав Девід Чжан, генеральний секретар International Intelligent Vehicle Engineering Association. «Коли у них закінчаться гроші на тлі великих збитків, автовиробникам доведеться згорнути свій бізнес».

Для прикладу, відомий постачальник електроніки Xiaomi, який успішно дебютував на ринку електромобілів у березні, заявив минулого тижня, що потрібен деякий час, перш ніж його нова сфера бізнесу принесе прибуток. Це пов’язано з величезними витратами на розробку та маркетинг. Перша серійна модель компанії, SU7, є одним із найбільших хітів року. Минулого кварталу Xiaomi передала 27307 SU7 покупцям при ціні від 215900 юанів (приблизно $30300). Збиток на кожному авто може сягати 68000 юанів (приблизно $9500) при плановому обсягу продажів 60 тис. одиниць у 2024 році. У фінансовому звіті Xiaomi заявила, що планує постачання електромобілів у розмірі 120 тис. одиниць за весь рік.

Щоб досягти цільових обсягів продажів, компанії згодні знижувати ціни та приваблювати потенційних покупців знижками. Виробники електромобілів стикаються з дилемою – або втрачати частку ринку, зберігаючи ціни, або втрачати прибутки, збільшуючи обсяги збуту.

У лютому BYD, найбільший у світі виробник електромобілів, знизив ціни майже на всі свої автомобілі на 5-20%. Після цього ціни на 50 моделей різних брендів впали в середньому на 10%, повідомляє Goldman Sachs у квітневому звіті. За підрахунками аналітиків, прибутковість усієї китайської індустрії електромобілів може стати негативною цього року, якщо BYD знизить ціни ще на 7% (приблизно $1450).

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Джерело: SCMP

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