Ілон Маск: Twitter почне показувати користувачам наявність «тіньового бана» та очистить іменний простір 1,5 млрд облікових записів

Ілон Маск оголосив про кілька нововведень, які незабаром очікують на соціальну мережу Twitter. Так, в цей час компанія працює над оновленням ПЗ, яке дозволить чітко зрозуміти, чи є обмеження у вигляді тіньового бана щодо облікового запису користувача.

Тіньовий бан є обмеженням, яке робить повідомлення облікового запису невидимим для інших користувачів. Також можливе ускладнення пошуку профілю. Маск повідомляє, що майбутній інструмент також пояснить причину, через яку на користувача накладено обмеження, і дасть інструкції щодо подання апеляції. Поки що немає відомостей про те, як і коли Twitter впроваджуватиме цю функцію.

Twitter is working on a software update that will show your true account status, so you know clearly if you’ve been shadowbanned, the reason why and how to appeal — Elon Musk (@elonmusk) December 9, 2022

Повідомлення про створення нової можливості з’явилося невдовзі після того, як Барі Вайс випустив другу частину The Twitter Files. У треді Вайс написав, що Twitter використовувала «фільтрацію видимості» (мабуть, ще один термін для тіньового бана) щодо деяких представників консерваторів. Маск, який назвав себе «абсолютистом свободи слова», після покупки Twitter почав знімати блокування з кількох неоднозначних користувачів, включаючи колишнього президента США Дональда Трампа, сумнозвісного неонацистського творця The Daily Stormer Ендрю Енгліна та інших білих націоналістів.

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Twitter will soon start freeing the name space of 1.5 billion accounts — Elon Musk (@elonmusk) December 9, 2022

Додатково Ілон Маск написав, що Twitter незабаром почне звільняти простір імен щодо 1,5 млрд облікових записів. Це може торкнутися облікових записів, які протягом кількох років не проявляли активності – не публікували твіти й не авторизувались на платформі.

Джерело: Engadget