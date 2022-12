Ілон Маск: Twitter почне показувати користувачам наявність «тіньового бана» та очистить іменний простір 1,5 млрд облікових записів

Ілон Маск оголосив про кілька нововведень, які незабаром очікують на соціальну мережу Twitter. Так, в цей час компанія працює над оновленням ПЗ, яке дозволить чітко зрозуміти, чи є обмеження у вигляді тіньового бана щодо облікового запису користувача.

Тіньовий бан є обмеженням, яке робить повідомлення облікового запису невидимим для інших користувачів. Також можливе ускладнення пошуку профілю. Маск повідомляє, що майбутній інструмент також пояснить причину, через яку на користувача накладено обмеження, і дасть інструкції щодо подання апеляції. Поки що немає відомостей про те, як і коли Twitter впроваджуватиме цю функцію.

Twitter is working on a software update that will show your true account status, so you know clearly if you’ve been shadowbanned, the reason why and how to appeal

— Elon Musk (@elonmusk) December 9, 2022