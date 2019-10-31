Twitter запретит всю политическую рекламу на своей платформе





Основатель Twitter Джек Дорси сообщил, что компания приняла решение полностью отказаться от политической рекламы.

«Мы приняли решение прекратить всю политическую рекламу в Twitter по всему миру», — написал он на своей странице.

По словам предпринимателя, в компании не хотят, чтобы политические решения людей были скомпрометированы таргетированной рекламой. Несмотря на то, что интернет-реклама крайне эффективна для коммерческих рекламодателей, она создает риски для демократии, так как с ее помощью можно повлиять на голоса избирателей, а следовательно, и на миллионы людей, пояснил Дорси. Кроме того, политики нередко используют рекламные объявления для распространения ложных заявлений, что также недопустимо.

«Мы уверены, что охват политических идей должен заслуживаться, а не покупаться… люди должны видеть политические сообщения, когда сознательно подписываются на политиков, а не когда политики покупают место в их ленте», — подчеркнул основатель Twitter.

Можно было бы пытаться модерировать такую рекламу, пытаясь отделять добросовестные объявления от недобросовестных, но это создает слишком много рисков для репутации компании, указал Дорси.

В завершение своего спича предприниматель призвал регуляторов активнее работать над внедрением правил для политической рекламы в интернете, а также заверил, что запрет политической рекламы не ограничит свободу самовыражения пользователей платформы и не сыграет на руку тем, кто уже находится у власти:

«Многие социальные движения сегодня достигают массовых масштабов без какой-либо политической рекламы. Я верю, что такой подход в дальнейшем будет только развиваться».

«Сейчас речь идет не о свободе слова. Мы говорим о возможности покупать охват. Возможность расширять охват политических высказываний за деньги может иметь серьезные последствия, справиться с которыми демократической инфраструктуре пока не под силу. Нам нужно отступить, чтобы решить проблему до того, как наступят последствия», – резюмировал Дорси.

Напоследок отметим, что запрет будет распространяться как на записи, продвигающие конкретных кандидатов, так и на оплаченные твиты с мнениями по важным политическим вопросам. Исключение составит лишь реклама, связанная с выборами, но не пропагандирующая поддержку каких-либо конкретных кандидатов, например, это может быть объявление, просто агитирующее придти на выборы. Официально правила запрета Twitter опубликует 15 ноября, а в силу они вступят неделю спустя, чтобы у рекламодателей был период подготовиться к изменениям.

Источник: Аккаунт Джека Дорси в Twitter