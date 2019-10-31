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Twitter запретит всю политическую рекламу на своей платформе

Twitter запретит всю политическую рекламу на своей платформе

Twitter запретит всю политическую рекламу на своей платформе


Основатель Twitter Джек Дорси сообщил, что компания приняла решение полностью отказаться от политической рекламы.

«Мы приняли решение прекратить всю политическую рекламу в Twitter по всему миру», — написал он на своей странице.

По словам предпринимателя, в компании не хотят, чтобы политические решения людей были скомпрометированы таргетированной рекламой. Несмотря на то, что интернет-реклама крайне эффективна для коммерческих рекламодателей, она создает риски для демократии, так как с ее помощью можно повлиять на голоса избирателей, а следовательно, и на миллионы людей, пояснил Дорси. Кроме того, политики нередко используют рекламные объявления для распространения ложных заявлений, что также недопустимо.

«Мы уверены, что охват политических идей должен заслуживаться, а не покупаться… люди должны видеть политические сообщения, когда сознательно подписываются на политиков, а не когда политики покупают место в их ленте», — подчеркнул основатель Twitter.

Можно было бы пытаться модерировать такую рекламу, пытаясь отделять добросовестные объявления от недобросовестных, но это создает слишком много рисков для репутации компании, указал Дорси.

В завершение своего спича предприниматель призвал регуляторов активнее работать над внедрением правил для политической рекламы в интернете, а также заверил, что запрет политической рекламы не ограничит свободу самовыражения пользователей платформы и не сыграет на руку тем, кто уже находится у власти:

«Многие социальные движения сегодня достигают массовых масштабов без какой-либо политической рекламы. Я верю, что такой подход в дальнейшем будет только развиваться».

«Сейчас речь идет не о свободе слова. Мы говорим о возможности покупать охват. Возможность расширять охват политических высказываний за деньги может иметь серьезные последствия, справиться с которыми демократической инфраструктуре пока не под силу. Нам нужно отступить, чтобы решить проблему до того, как наступят последствия», – резюмировал Дорси.

Напоследок отметим, что запрет будет распространяться как на записи, продвигающие конкретных кандидатов, так и на оплаченные твиты с мнениями по важным политическим вопросам. Исключение составит лишь реклама, связанная с выборами, но не пропагандирующая поддержку каких-либо конкретных кандидатов, например, это может быть объявление, просто агитирующее придти на выборы. Официально правила запрета Twitter опубликует 15 ноября, а в силу они вступят неделю спустя, чтобы у рекламодателей был период подготовиться к изменениям.

Источник: Аккаунт Джека Дорси в Twitter

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