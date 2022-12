Twitter також почав банити журналістів, які пишуть про Ілона Маска та ElonJet

Сервіс мікроблогів Twitter призупинив дію облікових записів кількох відомих журналістів, що пишуть про Ілона Маска, в тому числі Райана Мака з The New York Times, Доні О’Саллівана з CNN, Дрю Харвелла з Washington Post, Міші Лі з The Intercept, Метта Біндера з Mashable, Аарона Рупара та Тоні Вебстера.

Журналісти, які потрапили під обмеження, нещодавно написали у Twitter про спроби Маска розправитися з розголошенням інформації про місцеперебування його приватного літака. Зважаючи на все, їхні облікові записи не можуть публікувати повідомлення, але, як і раніше, можуть приєднатися до аудіочата Twitter Spaces. Тут зібралися облікові записи Харвелла, Біндера, ElonJet, і Маск спробував пояснити їм причини блокування:

«Ти докс розповсюджувач персональної чи конфіденційної інформації про людину без її згоди, тебе обмежують. Кінець історії, от і все».

Під час бесіди Маск звинуватив журналістів у обході бана. Після блокування облікового запису ElonJet у Twitter його автор створив дублюючі акаунти у Facebook та Mastodon. За словами Маска, публікуючи посилання на ці облікові записи, журналісти намагалися обійти обмеження платформи.

Маску пригадали ситуацію з поширенням даних із ноутбука Хантера Байдена, які також містили персональну інформацію. Нещодавно у Twitter за підтримки Маска опублікували подробиці розгляду цього питання. І той же Маск писав, що припинення дії акаунту The New York Post через цю історію «було явно неймовірно недоречним».

Глава відділу довіри та безпеки Twitter Елла Ірвін вказала на нещодавнє оновлення правил, які тепер забороняють розповсюдження інформації про місцеперебування у реальному часі.

«Ми не робимо винятків із цієї політики для журналістів чи будь-яких інших облікових записів», – додала вона.

Додатково Маск провів опитування, в якому питав, коли йому слід зняти обмеження з журналістів, які написали у Twitter про ElonJet. У першому варіанті опитування найбільше голосів набрав варіант відповіді «Зараз», але Маск перезапустив опитування, зменшивши кількість можливих відповідей. Раніше Маск розблокував обліковий запис Дональда Трампа та інші заблоковані скандальні акаунти, також влаштувавши перед цим опитування.

За словами журналістів, вони не отримували повідомлень про причини блокування.

«Я не отримував жодних повідомлень від Twitter, окрім повідомлення у верхній частині моєї стрічки про те, що я назавжди забанений і перебуваю в режимі лише для читання», — написав один із заблокованих журналістів Рупар.

У Substack він сказав, що вчора опублікував твіт, «зазначивши, що обліковий запис ElonJet, який був заблокований у Twitter, все ще активний у Facebook, вказавши посилання на сторінку Facebook».

У заяві представника The New York Times Чарлі Штадтлендера також сказано, що «ні The Times, ні Райан не отримали жодних пояснень того, чому це сталося».

CNN опублікувала заяву, в якій назвала блокування О’Саллівана «таким, що викликає занепокоєння, але не дивним», і заявила, що «переоцінить» свої відносини з Twitter на основі пояснення бана.

Нагадаємо, раніше Маск пообіцяв зробити Твіттер центром «свободи слова» і назвав обліковий запис @ElonJet як приклад того, що він дозволить використовувати на платформі, навіть якщо це може завдати йому шкоди.

Джерело: The Verge