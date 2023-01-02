Референсні відеокарти AMD Radeon RX 7900 ймовірно мають проблеми з конструкцією випарної камери – вони перегріваються у певному положенні

Власники нових відеокарт AMD Radeon RX 7900 зіштовхнулися із проблемою – їх пристрої можуть надмірно нагріватися у деяких випадках. Так, при вертикальному та горизонтальному розташуванні пристрою показники температури могли помітно відрізнятися.

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Щоб визначити причину проблеми, користувач Der8auer провів тестування чотирьох відеокарт за різних варіантів установки. Кожен екземпляр він тестував під навантаженням протягом 10 хвилин. При цьому виявилося, що при горизонтальній установці відеокарти нагріваються сильніше та швидше. Крім того, в горизонтальній орієнтації система охолодження пристроїв працює на вищих обертах вентиляторів і видає більше шуму. Наприклад, при горизонтальній установці швидкість обертання вентиляторів була «набагато вище» 2000 об/хв порівняно з 1700-1800 об/хв у вертикальному режимі.

У процесі тестування Der8auer провів низку додаткових експериментів. Він зробив спеціальний стенд, щоб з’ясувати, чи не можуть менша вага і гравітація бути причиною вищих температур, що спостерігаються в горизонтальному режимі. Також він модифікував систему охолодження, щоб зменшити проміжок між GPU і кулером. Всі ці маніпуляції не розв’язували проблему та не призводили до зниження температури.

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Додатково Der8auer перевірив, як поводяться відеокарти, якщо під час високого навантаження змінити їхню орієнтацію. З’ясувалося, що поворот пристрою з вертикальної орієнтації горизонтальну призводить до підвищення температури GPU. Що цікаво, повернення відеокарти у вихідне положення не призводить до зворотного зниження температури.

Der8auer вважає, що така поведінка відеокарт, швидше за все, є результатом проблеми в конструкції випарної камери, що призводить до неправильної циркуляції рідини всередині неї.

Джерело: videocardz