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В Україні запустився оновлений PlayStation Plus — від 209₴/міс (1299₴/рік) за базовий Essential до 369₴/міс (2489₴/рік) за максимальний Deluxe

В Україні запустився оновлений PlayStation Plus — від 209₴/міс (1299₴/рік) за базовий Essential до 369₴/міс (2489₴/рік) за максимальний Deluxe

Як і очікувалося, 23 червня компанія Sony запустила оновлений сервіс PlayStation Plus у Європі. У тому числі сервіс став доступним користувачам з України.

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Сервіс PlayStation Plus пропонує доступ до ігор та різних ігрових функцій на умовах передплати. Усього передбачено три тарифні плани, які відрізняються доступністю функцій та ціною.

Sony запустила обновлённый сервис PlayStation Plus – он уже доступен в Украине

Базовий тариф підписки PlayStation Plus Essential є добре відомим сервісом PlayStation Plus. Він пропонує доступ до ігор місяця, ексклюзивні знижки, мережевий багатокористувацький режим, хмарне сховище, інформацію про ігри та інші можливості. Вартість цього тарифу складає $9,99 (в США) / €8,99 (в Європі) /209 грн (в Україні) на місяць.

Sony запустила обновлённый сервис PlayStation Plus – он уже доступен в Украине

Тариф PlayStation Plus Extra на додаток до перерахованого вище також дає доступ до каталогу ігор для PS4 та PS5. Цей тариф оцінюється у $14,99 (в США) / €13,99 (в Європі) /319 грн (в Україні) на місяць.

Sony запустила обновлённый сервис PlayStation Plus – он уже доступен в Украине

Тариф PlayStation Plus Deluxe як додатковий бонус надає доступ до каталогу класичних ігор та обмежених за часом пробних версій деяких ігор із PlayStation Store. Вартість цього плану складає $17,99 (в США) / €16,99 (в Європі) /369 грн (в Україні) на місяць.

Sony запустила обновлённый сервис PlayStation Plus – он уже доступен в Украине

У деяких країнах, де діє сервіс PlayStation Now, він об’єднаний з оновленим PlayStation Plus, і замість плану Deluxe доступний тариф Premium. На додаток до можливостей PlayStation Plus Deluxe, він дозволяє запускати ігри для PS3 через функцію стрімінгу. Однак в Україні цей сервіс поки що не працює.

Sony розкрила деталі оновленої підписки PlayStation Plus — запуск в Європі 23 червня та близько 60 ігор в тарифі Extra


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