Новини Ігри 10.10.2024 о 14:48 comment views icon

У CD Project Red проблеми через «різноманітність, рівність та інклюзивність» і звільнення досвідчених розробників, — інсайдер

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Ігор Панченко

Автор новин

У CD Project Red проблеми через «різноманітність, рівність та інклюзивність» і звільнення досвідчених розробників, — інсайдер

CD Projekt Red зіткнулася з викликами через втрату досвідчених працівників та політику різноманіття. Про це повідомив інсайдер Endymion, посилаючись на внутрішні джерела в компанії.

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За інформацією Endymion, студію покинуло чимало ветеранів, включно з геймдиректором The Witcher 3 та іншими розробниками, які мали глибокі знання про ігровий рушій RED. Цей рушій використовували для створення останніх рольових ігор компанії.

Інформатор стверджує, що CDPR постає перед труднощами під час найму фахівців через дотримання принципів різноманіття, рівності та інклюзивності. Це змусило компанію більше покладатися на аутсорсинг для розробки проєктів. Endymion вважає, що саме ця ситуація підштовхнула CDPR перейти на Unreal Engine для майбутніх ігор. Нові розробники не мають достатнього досвіду роботи з рушієм RED, тому компанія вирішила використовувати більш поширену технологію.

Попри це, фанати з нетерпінням чекають на The Witcher 4, який вже готовий до повноцінної розробки. Приводом для оптимізму є і доручення наступної частини Cyberpunk 2077 Павелу Саско — людині, яка допомогла виправити оригінальну гру після запуску.

Хейт Cyberpunk 2077 на релізі допоміг створити бездоганне DLC Phantom Liberty, — розробник

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Джерело: Tech4gamers

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