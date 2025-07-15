У червні обсяг спотових операцій найбільших криптобірж впав на третину

У червні 2025 року обсяг спотових торгів на основних централізованих криптовалютних біржах (CEX) впав на 28% порівняно з травнем. Цікаво, що наприкінці червня повідомлялось про зміну співвідношення обсягу спотових торгів на децентралізованих біржах (DEX) до CEX у 27,9%.
Найбільші лідери крипторинку втратили: HTX (-15%), Kraken (-16%) та Binance (-22%). Найгірші результати показали трохи менші криптобіржі: Mexc (-44%), KuCoin (-42%) та Upbit (-39%).
У червні обсяг торгівлі деривативами на основних біржах знизився на 13% порівняно з травнем. Трійка лідерів за показником зміни: Mexc (+26%), Gate (-4%) та HTX (-9%). Найгірші результати показали Crypto.com (-26%), Binance (-20%) та OKX (-20%).
Крім того, у червні вебтрафік основних бірж знизився на 13% порівняно з травнем. Трійка лідерів за позитивними змінами: KuCoin (+130%), Gate (+8%) та Mexc (+3%). Найгірші результати показали HTX (-26%), Bitget (-24%) та Upbit (-20%).
Цікаво, що 8% трафіку Bybit у червні було з України.
Джерело: WuBlockchain
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам: