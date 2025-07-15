У червні обсяг спотових операцій найбільших криптобірж впав на третину

Тиждень ШІ на ITC.ua за підтримки На ITC.ua Тиждень ШІ. Ми досліджуємо, як саме ШІ покращує життя мільйонів людей прямо зараз і що чекає нас у майбутньому. Партнер проєкту – компанія Favbet Tech, яка активно інтегрує ШІ у свої продукти.

У червні 2025 року обсяг спотових торгів на основних централізованих криптовалютних біржах (CEX) впав на 28% порівняно з травнем. Цікаво, що наприкінці червня повідомлялось про зміну співвідношення обсягу спотових торгів на децентралізованих біржах (DEX) до CEX у 27,9%.

Найбільші лідери крипторинку втратили: HTX (-15%), Kraken (-16%) та Binance (-22%). Найгірші результати показали трохи менші криптобіржі: Mexc (-44%), KuCoin (-42%) та Upbit (-39%).

У червні обсяг торгівлі деривативами на основних біржах знизився на 13% порівняно з травнем. Трійка лідерів за показником зміни: Mexc (+26%), Gate (-4%) та HTX (-9%). Найгірші результати показали Crypto.com (-26%), Binance (-20%) та OKX (-20%).

Creators - Агенція з міжнародного PR для технологічних та B2B компаній PR для компаній та їх лідерів Організація інтерв’ю в медіа, подкастах, виступи на конференціях Європа, Азія, Америка Дізнатись деталі

Крім того, у червні вебтрафік основних бірж знизився на 13% порівняно з травнем. Трійка лідерів за позитивними змінами: KuCoin (+130%), Gate (+8%) та Mexc (+3%). Найгірші результати показали HTX (-26%), Bitget (-24%) та Upbit (-20%).

Цікаво, що 8% трафіку Bybit у червні було з України.

Джерело: WuBlockchain