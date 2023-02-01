Перегляди “The Last of Us” зросли на 12% — драматичний третій епізод подивилися 6,4 млн глядачів

Адаптація однойменної гри Naughty Dog на HBO продовжує демонструвати зростання кількості глядачів із виходом кожної нової серії: дебютну у день виходу дивилися 4,7 млн глядачів, другу — 5,7 млн, а третя зібрала біля екранів 6,4 мільйона людей (відповідно до даних Nielsen та власної статистики Warner Bros. Discovery).

Нині “The Last of Us” увійшов до реєстру HBO як друга за кількістю переглядів серіальна прем’єра протягом останніх 10 років. Його випереджає лише “Дім дракона” — однак до третього епізоду рейтинги приквелу “Гри престолів” вже почали падати.

Наведена вище статистика вказує лише на кількість глядачів, які переглянули епізод у день його виходу. На момент виходу другої серії “The Last of Us” Warner Bros. Discovery повідомила, що перегляди дебютної досягли 18 мільйонів глядачів. У вівторок стало відомо, ще перегляди перших двох епізодів у середньому мають 21,3 млн глядачів.

HBO вперше має чотири серіали різних жанрів, які переглядають 15 мільйонів або більше глядачів за епізод:

“The Last of Us” — 21,3 млн глядачів;

“Білий лотос” (2-й сезон, завершився у грудні 2022 року) — 15,5 млн глядачів;

“Дім дракона” (1-й сезон, завершився у жовтні 2022 року) — 29 млн глядачів;

“Ейфорія” (2-й сезон, завершився у лютому 2022 року) — 19,5 млн глядачів.

Третій епізод “The Last of Us”, який вийшов під назвою “Long Long Time” (відповідно до назви пісні Лінди Ронстадт 1970-х років, яка звучить у найчутливіших моментах серії, завдяки чому зафіксувала власний рекорд), попри високі перегляди отримав досить суперечливі відгуки та оцінки від глядачів. Наприклад на Metacritic користувачі поставили епізоду 4,2 бала з 10 можливих, тоді як оцінка закордонних профільних видань склала 84 зі 100.

У неділю Еллі (Белла Рамзі) та Джоел (Педро Паскаль) з’являються лише на початку та в кінці епізоду, автори цього разу зробили перше серйозне відхилення від вихідного матеріалу, зосередившись на історії кохання “виживальника” Білла (Нік Офферман) та його партнера Френка (Мюррей Бартлетт).

“Це була така насичена й ще невідтворена історія. Ми змогли побачити як минав час та, щоб сталося, якби люди тут залишилися у безпечних умовах. Я був просто зачарований ідеєю Білла, а потім тут з’являється ще й Френк. З цього моменту все пішло в моїй голові інакше, ніж в грі”, — пояснив один із творців серіалу Крейг Мезін в інтерв’ю Variety.

Перший сезон “The Last of Us” охоплює дев’ять епізодів, кожен тривалістю від 46 до 81 хвилини. Серії виходитимуть щотижня, а фінальна — з’явиться в ефірі 12 березня. Також HBO вирішив продовжити серіал на другий сезон.