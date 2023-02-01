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Перегляди “The Last of Us” зросли на 12% — драматичний третій епізод подивилися 6,4 млн глядачів

Перегляди “The Last of Us” зросли на 12% — драматичний третій епізод подивилися 6,4 млн глядачів

Адаптація однойменної гри Naughty Dog на HBO продовжує демонструвати зростання кількості глядачів із виходом кожної нової серії: дебютну у день виходу дивилися 4,7 млн глядачів, другу — 5,7 млн, а третя зібрала біля екранів 6,4 мільйона людей (відповідно до даних Nielsen та власної статистики Warner Bros. Discovery). 

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Нині “The Last of Us” увійшов до реєстру HBO як друга за кількістю переглядів серіальна прем’єра протягом останніх 10 років. Його випереджає лише “Дім дракона” — однак до третього епізоду рейтинги приквелу “Гри престолів” вже почали падати. 

Наведена вище статистика вказує лише на кількість глядачів, які переглянули епізод у день його виходу. На момент виходу другої серії “The Last of Us” Warner Bros. Discovery повідомила, що перегляди дебютної досягли 18 мільйонів глядачів. У вівторок стало відомо, ще перегляди перших двох епізодів у середньому мають 21,3 млн глядачів.

Другий епізод The Last of Us отримав найбільший приріст аудиторії в історії HBO після дебюту — перегляди зросли на 22% до 5,7 млн глядачів

HBO вперше має чотири серіали різних жанрів, які переглядають 15 мільйонів або більше глядачів за епізод: 

  • “The Last of Us” — 21,3 млн глядачів;
  • “Білий лотос”  (2-й сезон, завершився у грудні 2022 року)  — 15,5 млн глядачів;
  • “Дім дракона” (1-й сезон, завершився у жовтні 2022 року) — 29 млн глядачів;
  • “Ейфорія” (2-й сезон, завершився у лютому 2022 року) — 19,5 млн глядачів.

Третій епізод “The Last of Us”, який вийшов під назвою “Long Long Time”  (відповідно до назви пісні Лінди Ронстадт 1970-х років, яка звучить у найчутливіших моментах серії, завдяки чому зафіксувала власний рекорд), попри високі перегляди отримав досить суперечливі відгуки та оцінки від глядачів. Наприклад на Metacritic користувачі поставили епізоду 4,2 бала з 10 можливих, тоді як оцінка закордонних профільних видань склала 84 зі 100.

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У неділю Еллі (Белла Рамзі) та Джоел (Педро Паскаль) з’являються лише на початку та в кінці епізоду, автори цього разу зробили перше серйозне відхилення від вихідного матеріалу, зосередившись на історії кохання “виживальника” Білла (Нік Офферман) та його партнера Френка (Мюррей Бартлетт). 

“Це була така насичена й ще невідтворена історія. Ми змогли побачити як минав час та, щоб сталося, якби люди тут залишилися у безпечних умовах. Я був просто зачарований ідеєю Білла, а потім тут з’являється ще й Френк. З цього моменту все пішло в моїй голові інакше, ніж в грі”, — пояснив один із творців серіалу Крейг Мезін в інтерв’ю Variety.

Перегляди “The Last of Us” зросли на 12% — драматичний третій епізод подивилися 6,4 млн глядачів

Перший сезон “The Last of Us” охоплює дев’ять епізодів, кожен тривалістю від 46 до 81 хвилини. Серії виходитимуть щотижня, а фінальна — з’явиться в ефірі 12 березня. Також HBO вирішив продовжити серіал на другий сезон.


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