Головною героїнею «Останніх з нас» стане Еббі — Ніл Дракманн розповів про третій сезон

Очікувано третій сезон «Останніх з нас» розповість про історію Еббі (Кейтлін Девер) — HBO дала «зелене світло».

У новині присутні спойлери до The Last of Us Part 2

Співтворець серіалу Ніл Дракманн підтвердив, що HBO надала команді серіалу несподівано багато творчої свободи. Рішення зробити Еббі головною в третьому сезоні не здивує тих, хто пройшов The Last of Us 2. Там розкривається неоднозначна історія з двох сторін — і Еллі, і Еббі. Другий сезон серіалу охоплював події першої половини гри, де гравець стежить за подорожжю Еллі до Сіетла. У фіналі, який відрізняється від ігрової версії, видно пробудження Еббі та титр «Сіетл, день перший».

«Я вважаю, що це був правильний шлях — опинитися в HBO, яке підтримало ці суперечливі рішення. Але ці рішення були необхідні для історії, і навіть зараз я не можу повірити, що нам дозволили структурувати серіал саме так. Тобто ми щойно завершили другий сезон, а третій буде — спойлер — із Кейтлін у головній ролі», — каже Дракманн.

Співтворець шоу Крейг Мейзін прокоментував частину, коли Еббі вбиває Джоела — сцену, яка стала переламною і в грі, і в серіалі. Хоча атмосферою події вирізняються, як він каже, для того, щоб приземлити шоу та показати з погляду горя, а не лише помсти. Разом з тим шоураннер визнав, що дати персонажу довгу паузу, а потім зробити його головним — це ризик. Але він вважає, що телебаченню бракує таких наративних рішень.

Також Дракманн і Мейзін натякнули на атмосферу майбутнього сезону. За їхніми словами, цього разу темп і стиль будуть дещо іншими: «Це радше сезон води, ніж сезон вогню». Також в наступному сезоні мають показати конфлікт між WLF (Вашингтонським визвольним фронтом) і Шрамами, та Короля щурів в закинутій лікарні.

Отже, шоураннери планують і третій, і четвертий сезони — хоча фінал другого сезону The Last of Us показав катастрофічне падіння переглядів. Глядачі, м’яко кажучи, залишилися незадоволені другим сезоном. Чимало ключових сцен і характери героїв було змінено, зокрема і сам фінал. Але Мейзіна, Дракманна і HBO не зупинив масовий хейт.

