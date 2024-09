Другий сезон «The Last Of Us»: керівник HBO назвав час виходу

Розділ Кіно виходить за підтримки ?

Термін виходу другого сезону серіалу «Останні з нас» / «The Last Of Us» став більш конкретним, але все ж неточним. І це не чутки, а заява HBO.

Наступний сезон «The Last Of Us» чекали у наступному році, але тепер відомо, що це станеться швидше раніше, ніж пізніше, а саме за кілька місяців. Керівник HBO Кейсі Блойс (той самий, котрий нещодавно «затролив» Джорджа Мартіна) розповів про це Deadline після церемонії «Еммі» — шоу точно встигне до наступного нагородження через рік.

«Ну, все, що я зараз скажу, загалом перша половина року. Я очікую, що вони будуть у «вікні» «Еммі», — сказав Блойс, коли його запитали про другий сезон «Останні з нас» / «The Last Of Us» та третій сезон «Білого лотоса».

Керівник стримінгу не просто назвав «вікно» виходу, але й анонсував деякі нюанси:

«Я бачив «The Last Of Us». Думаю, усім сподобається те, що робить Крейг [Мезін]. З «Білого лотос» я ще нічого не бачив, але пішов відвідати. Очевидно, я бачив щоденні напрацювання та читав сценарії, тому маю великі надії на них обох».

У новому сезоні буде адаптована гра The Last of Us Part 2, а Кейтлін Дівер зіграє другу героїню гри, Еббі. Ізабела Мерсед приєднається в ролі коханої Еллі, Діни. «Дайте їй кляту Еммі, чесно», — анонсує Мерсед чудову гру Дівер. «Мені дуже приємно, що люди бачать, як неймовірно добре Белла [Ремсі] й Кейтлін зробили це».

Продовження серіалу поверне Педро Паскаля до ролі Джоела, з нових акторів залучені Кетрін О’Хара, Янг Мазіно, Денні Рамірес, Аріела Барер та Таті Габріель. Як анонсував Кейсі Блойс, глядачі побачать їх вже незабаром.

