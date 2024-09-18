Другий сезон «The Last Of Us»: керівник HBO назвав час виходу

Термін виходу другого сезону серіалу «Останні з нас» / «The Last Of Us» став більш конкретним, але все ж неточним. І це не чутки, а заява HBO.
Наступний сезон «The Last Of Us» чекали у наступному році, але тепер відомо, що це станеться швидше раніше, ніж пізніше, а саме за кілька місяців. Керівник HBO Кейсі Блойс (той самий, котрий нещодавно «затролив» Джорджа Мартіна) розповів про це Deadline після церемонії «Еммі» — шоу точно встигне до наступного нагородження через рік.
«Ну, все, що я зараз скажу, загалом перша половина року. Я очікую, що вони будуть у «вікні» «Еммі», — сказав Блойс, коли його запитали про другий сезон «Останні з нас» / «The Last Of Us» та третій сезон «Білого лотоса».
Керівник стримінгу не просто назвав «вікно» виходу, але й анонсував деякі нюанси:
«Я бачив «The Last Of Us». Думаю, усім сподобається те, що робить Крейг [Мезін]. З «Білого лотос» я ще нічого не бачив, але пішов відвідати. Очевидно, я бачив щоденні напрацювання та читав сценарії, тому маю великі надії на них обох».
У новому сезоні буде адаптована гра The Last of Us Part 2, а Кейтлін Дівер зіграє другу героїню гри, Еббі. Ізабела Мерсед приєднається в ролі коханої Еллі, Діни. «Дайте їй кляту Еммі, чесно», — анонсує Мерсед чудову гру Дівер. «Мені дуже приємно, що люди бачать, як неймовірно добре Белла [Ремсі] й Кейтлін зробили це».
Продовження серіалу поверне Педро Паскаля до ролі Джоела, з нових акторів залучені Кетрін О’Хара, Янг Мазіно, Денні Рамірес, Аріела Барер та Таті Габріель. Як анонсував Кейсі Блойс, глядачі побачать їх вже незабаром.
Другий сезон «The Last of Us» отримає всього 7 епізодів, однак третій — буде «значно більшим»
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