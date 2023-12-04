«У Fortnite Festival сексу немає» ─ Epic Games прокоментувала рейтинг Teen, привласнений через «сексуальний контент»

Нещодавно Epic Games запустила 1-й розділ 5-го сезону у Fortnite. Він включає різноманітний новий контент і кросовери. Мабуть, найважливішою частиною оновлення є додавання нових режимів у Fortnite, включаючи Fortnite Lego, Rocket Racing та Fortnite Festival. Останній режим представить нову музичну гру у всесвіті Fortnite. Однак виникла деяка плутанина щодо того, що саме Harmonix та Epic Games робили з Fortnite Festival, коли з’ясувалося, що гра має рейтинг Teen частково через «сексуальний контент».

Can’t believe we need to post this but – there’s no ‘sex’ in Fortnite Festival. Our PEGI ratings descriptor refers to sexual references in lyrical content. — Fortnite Festival (@FNFestival) December 3, 2023

Насправді у Fortnite Festival не буде відвертого контенту. Після того, як у соціальних мережах почали поширюватися чутки, розробники написали в X (раніше Twitter), що «у Fortnite Festival сексу немає». Насправді гра отримала свій рейтинг через сексуальні посилання, виявлені в текстах пісень, які можуть звучати в користувачів. Це має сенс з огляду на співпрацю Epic з такими артистами, як Емінем.

Fortnite Festival стартує 9 грудня. The Weeknd стане першою «Музичною іконою». На заході буде представлено нову платну перепустку, яка включає всі види нової косметики та контенту для Фестивалю. Головною перевагою, ймовірно, є три нові пісні, а також скін для The Weeknd.

Чутки стверджують, що надалі у Fortnite Festival з’являться й інші артисти, включаючи Lady Gaga, Linkin Park, Toto, Imagine Dragons та Alice Cooper.

Джерело: comicbook