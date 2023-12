«У Fortnite Festival сексу немає» ─ Epic Games прокоментувала рейтинг Teen, привласнений через «сексуальний контент»

Нещодавно Epic Games запустила 1-й розділ 5-го сезону у Fortnite. Він включає різноманітний новий контент і кросовери. Мабуть, найважливішою частиною оновлення є додавання нових режимів у Fortnite, включаючи Fortnite Lego, Rocket Racing та Fortnite Festival. Останній режим представить нову музичну гру у всесвіті Fortnite. Однак виникла деяка плутанина щодо того, що саме Harmonix та Epic Games робили з Fortnite Festival, коли з’ясувалося, що гра має рейтинг Teen частково через «сексуальний контент».

Can’t believe we need to post this but – there’s no ‘sex’ in Fortnite Festival.

Our PEGI ratings descriptor refers to sexual references in lyrical content.

— Fortnite Festival (@FNFestival) December 3, 2023