Apple iPod Classic з SSD, USB-C та Bluetooth у 2024 році — найважчим було відкрити корпус

Брейді Снайдеру з XDA подобається використовувати музичний плеєр Apple iPod Classic у 2024 році, але цьому заважають проблеми з пристроєм, якому понад 20 років. Тому він додав iPod Classic 2008 року SSD, порт USB-C та Bluetooth.

Один з найкращих способів продовжити життя старого комп’ютера або портативного гаджета — замінити жорсткий диск, з яким він постачався, на SSD. Плеєри iPod Classic свого часу отримали HDD 1,8”, а iPod Mini мали 1” HDD. Портативні пристрої часто падали, стукалися та тряслися, тож багато механічних накопичувачів даних вийшли з ладу. Ентузіаст використав плату iFlash SATA, щоб під’єднати накопичувач M.2 Kimgston на 512 ГБ до конектора жорсткого диска.

Розбирання iPod шостого або сьомого покоління — «один із найскладніших процесів відкриття, які ви коли-небудь робили». iFixit присвоїв процесу заміни жорсткого диска iPod Classic найвищий можливий рейтинг «дуже складно». Майже на кожному кроці є попередження, весь процес може тривати до двох годин. Однак встановити плату iFlash SATA вже легше. Вона має роз’єм DDK Zif, який підключається до стрічкового кабелю жорсткого диска iPod, та оснащена слотом M.2 з фіксаторами SSD на місці. Також у комплекті є термопрокладка, яка допомагає охолоджувати SSD.

«Існують очевидні недоліки, які слід враховувати, розглядаючи можливість оснащення iPod Classic SSD. Підтримуються лише певні диски, і вони можуть перегріватися. У багатьох випадках використання SSD з iPod насправді повільніше, ніж використання картки microSD. І не кожен iPod добре працює з такою кількістю пам’яті. Лише деякі моделі iPod Video п’ятого покоління та iPod Classic сьомого покоління можуть навіть розпізнати такий обсяг пам’яті, а обмеження оперативної пам’яті зменшують кількість пісень, які можна зберегти. Це був веселий проєкт, але я б порекомендував усім, хто дістає свій старий iPod із ящика, оновити його за допомогою карти microSD замість SSD».

Більш практичним оновленням став набір для модифікації від Moonlit Market, який додає USB-C та Bluetooth до iPod Classic. На жаль, оновлення SSD та модифікація USB-C/Bluetooth несумісні без створення спеціального корпусу, який враховує товщину усіх компонентів. У комплекті є кілька речей, які роблять його унікальним. По-перше, процес відбувається без пайки. Спеціальна плата підключається до стандартних аудіороз’ємів та роз’ємів для батареї iPod. Також нічого не треба демонтувати з iPod Classic. Багато попередніх реалізацій Bluetooth або USB-C на iPod видаляють роз’єм для навушників або 30-контактний роз’єм.

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У наборі Moonlit Market немає затискачів, тому потрібно використати клей, щоб закріпити плату прикріпленою до корпусу. Також з’єднання Bluetooth іноді може перериватися, навіть після вжиття заходів для зменшення перешкод, наприклад видалення електромагнітного екранування за дисплеєм.

Загалом найкориснішим було оновлення USB-C. Недоліків практично немає, оскільки можна використовувати для зарядки порт USB-C або старий 30-контактний роз’єм. Якщо припаяти ще три дроти, порт USB-C також можна використовувати для передачі даних. Брейді Снайдер каже, що використовувати Apple iPod у 2024 році «це весело» і не наводить жодних практичних аргументів.

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