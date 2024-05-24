Підтримай збір на РЕБ для 130-го батальйону ТРО

Нагадуємо, що 14-го травня ми розпочали новий збір та аукціон в рамках нашої ініціативи «Аукціон відплати» – збираємо разом із Благодійним фондом “Вільні люди” на РЕБ для 130-го батальйону ТрО.

Ціль цього збору – 120 000 грн.

Вже зібрано 69 000 грн, відповідно, залишилось зібрати не так багато – 51 000 грн!

Один з бойових випадків 130-го батальйону Одного разу, мінометний розрахунок 130-го БтрО ніс бойове чергування в одній із посадок під Бахмутом. Раптом бійці помітили якийсь рух на “12 годин”. Взяли напоготові автомати і дали команду припинити рух та назвати себе. Порушником спокою виявився воїн ЗСУ із суміжної бригади. Він, легко поранений, виходив з позицій і рухався на пункт евакуації. Боєць сказав, що бачив у кущах “важкого трьохсотого” і попросив надати йому допомогу. Вказавши на карті потрібну точку, легкопоранений продовжив свій шлях, а мінометники зв’язалися зі своїм командиром. Отримавши “плюс”, троє бійців вирушили на допомогу пораненому. Трьохсотий виявився на місці і був справді “важким” – осколкові поранення правого боку та ноги. Бійці надали першу допомогу, евакуювали його на базу, стабілізували і зв’язалися з підрозділом бійця. В результаті все закінчилося добре. Як це було – можна подивитись у відео, яке зняли самі воїни. https://itc.ua/wp-content/uploads/2024/05/An84rVbFklvNsWO-A4xCfnX7dMr1APmv88f9_iraB8rRiP4lSo3h2TqcC2qWRrYJkUHfXViA84tPHEVG9vAKX6Vm.mp4

Алгоритм аукціону

Аукціон в рамках збору проходить з 14-го по 28 травня. В цей період поповніть банку на будь-яку суму — той, хто закине найбільше, отримає лот.

Лот цього аукціону – марка з славзнозвісним посилом “руского воєнного корабля” туди, де він пізніше і опинився, яку підписав морпіх Грибов – той, хто безпосередньо і послав крейсер “Москва” у всім відомому напрямку.



Не забувайте, що підтримати збір можна і без участі в аукціоні. Навіть невеличка сума важлива і наблизить нас до цілі!

Реквізити збору

Монобанка: https://send.monobank.ua/jar/8AzzjBvT2

Картка банки: 5375 4112 1324 2154