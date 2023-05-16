У Google Drive з’явиться власна тека для спаму — як у Gmail

Google анонсувала оновлення сервісу Google Drive, яке, напевно, припаде до душі тим, хто страждає від спаму. Це оновлення принесе нову теку для спаму, яка працюватиме так само як у Gmail.

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За даними Google, її поштовий сервіс щодня блокує близько 15 млрд небажаних повідомлень у поштових скриньках. Тепер такі самі засоби захисту з’являться і в Google Drive. Цей сервіс став однією з чергових цілей для спамерів та шахраїв.

Щоб відокремити легітимні файли Google Drive від потенційного спаму, Google додасть до програми нове відображення або теку. Тут можна буде сортувати та класифікувати файли за необхідності. Якщо непроханий файл потрапить до теки зі спамом, користувач буде автоматично відписаний від нього. Це фактично зупинить будь-які подальші повідомлення щодо цього файлу, включаючи коментарі, надання загального доступу або мобільні push-сповіщення. Після цього файл буде недоступний з будь-якого місця у сервісі Drive, крім нової теки зі спамом. Вона розташується на лівій бічній панелі.

Як і у випадку Gmail, Google Drive автоматично сканує та перенаправляє до теки зі спамом файли, які з ймовірністю можуть виявитися небажаними. Також користувачі можуть вручну переміщувати файли між теками My Drive та Spam. Якщо файл знаходиться в теці зі спамом понад 30 днів, він автоматично видаляється з Drive.

Відповідне оновлення Google Drive почне розгортатися з 24 травня. Тека спаму з’явиться у версіях для Android, iOS, настільних систем та у вебверсії.

Джерело: phonearena