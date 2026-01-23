У лютому Дональд Трамп випустить ще одну криптовалюту — для акціонерів власної компанії

Depositphotos

Компанія Дональда Трампа оголосила, що 2 лютого 2026 року стане датою фіксації права участі у випуску нового цифрового токена, який вона планує роздати своїм акціонерам. Право на отримання токенів матимуть тільки власники щонайменше однієї повної акції DJT.

Мова йде про Trump Media і Technology Group Corp., яка володіє соціальною мережею Truth Social, стримінговою платформою Truth+ та фінтех-брендом Truth.Fi, станом на цю дату. Токен можуть придбати як зареєстровані власники, так і кінцеві бенефіціари. Після дати фіксації Trump Media у партнерстві з Crypto.com буде випускати (мінтити) токени, фіксувати їх у блокчейні та зберігати цифрові активи до розподілу серед акціонерів. Технологічною базою названо блокчейн Cronos криптобіржі Crypto.com, що забезпечує швидкість і масштабованість. Компанія вже повідомляла, що акціонери, які отримають токени, можуть також періодично протягом року отримувати різні винагороди, зокрема пільги або знижки на продукти Trump Media.

Компанія також чітко вказала, що токени не будуть представляти частку власності у Trump Media чи будь-якій іншій структурі, не даватимуть прав голосу або частки в прибутку, і, ймовірно, не будуть передаватися або обмінюватися на готівку. Це означає, що токен слугуватиме не як традиційний фінансовий актив, а як спеціальний цифровий жетон лояльності або винагороди для акціонерів із доступом до певних сервісів і бонусів. Ініціатива Trump Media викликала інтерес ринку: на фоні повідомлень про випуск токена акції DJT помірно зростали. Водночас експерти наголошують, що незвичайність таких токенів ускладнює їх класифікацію як традиційних криптовалют чи активів із внутрішньою вартістю.

Важливо, що це не перший випадок, коли структури, пов’язані з Дональдом Трампом, випускали цифрові активи. Раніше Trump Media та його команда активно розвивали криптографічні продукти: компанія через Crypto.com уже купувала значні обсяги токенів Cronos (CRO) у великій партнерській угоді, а в 2025 році Truth Social запустила функцію Truth Predict для торгівлі контрактами прогнозів через CDNA, що також побудована на технологіях Crypto.com.

Окрім того, представники близького до Трампа проєкту World Liberty Financial, який пов’язують із сім’єю Трампів, у минулому випускали власний токен WLFI і працювали зі стейблкоїном USD1, а сам Дональд Трамп у своїх деклараціях вказував доходи від продажу криптоактивів, включно з токенами World Liberty, що принесло йому десятки мільйонів доларів. Цікаво бути спостерігати за долею токена “для своїх”на тлі падінь, які супроводжують публічні, “масові” криптопродукти від компаній Трампа.

Джерело: Streetinsider.com