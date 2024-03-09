У п’ятницю Біткоїн ненадовго досяг цінового рекорду у $70 000

Ціна Біткоїна у п’ятницю побила новий рекорд та вперше в історії перевищила $70 000. За даними Coin Metrics, в якийсь момент вона зросла до $70 170, перевищивши попередній рекорд, встановлений у вівторок. Криптовалюта завершує тиждень зростанням на 10% та ціною $68 504.

Зростання почалося приблизно в той час, коли відкрився фондовий ринок США. Із запровадженням спотових біржових фондів біткойнів у США великі криптовалютні кроки тепер, як правило, відбуваються під час традиційних годин торгівлі акціями.

Прогрес, можливо, був частково спричинений інвесторами, які зважували лютневий звіт про робочі місця, сподіваючись, що вищий рівень безробіття та нижче, ніж спочатку повідомлялося, зростання зайнятості в грудні та січні розкриють шлях для Федерального резерву почати знижувати процентні ставки пізніше.

Цього тижня криптовалютна торгівля була особливо нестабільною. Після того, як у вівторок біткойн досяг нового рекорду вперше за більш ніж два роки, він швидко впав на цілих 10%, потягнувши за собою інші криптоактиви, а потім відновив більшу частину цих втрат наступного дня.

«Різкий розпродаж біткойу у вівторок був здоровим, необхідним і був прелюдією до подальшого зростання. Волатильність визначає бичачі ринки біткойнів, і 2024 рік буде усіяний раптовими та карколомними падіннями на 10-20%»,— сказав Антоні Тренчев, співзасновник криптовалютної біржі Nexo.

Джерело: CNBC

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