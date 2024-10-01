У Польщі відкрили нанокаплицю з ChatGPT замість священника — працює цілодовобо

У Великопольському воєводстві Польщі запрацювала нанокаплиця, якою керує штучний інтелект. Вірянам цілодобово доступне місце для молитви та спілкування.

Доступ до каплиці здійснюється через спеціальний застосунок. Його розробила компанія Fibaro, яка спеціалізується на створенні систем розумного дому. Застосунок дає змогу відвідувачам відкривати вхідні двері після проходження верифікації.

Парох парафії Імені Ісуса в Познані Радек Раковський (Radek Rakowski) пояснив мотивацію створення такої каплиці:

«Ми помітили, що багато людей хочуть прийти до нашої каплиці помолитися вранці перед роботою. Хтось хотів би відпочити біля Пречистої після 21:00. Тепер це стане можливим!»

Окрім молитви, нанокаплиця стане місцем для зустрічей і спілкування. Молодь містечка зможе використовувати цей простір для створення спільних проєктів і проведення часу разом.

Штучний інтелект, створений на основі ChatGPT, виконує роль керівника каплиці: допомагає відвідувачам орієнтуватися в просторі та навіть керувати кавоваркою для тих, хто хоче випити кави. ШІ-асистент також надає допомогу людям похилого віку та незрячим відвідувачам. Він може читати уривки з Євангелія, озвучувати молитви та відповідати на запитання про віру й богослов’я.

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Тим часом у Великій Британії правоохоронці також впроваджують інноваційні технології. На південному заході Англії поліція графств Ейвон і Сомерсет тестує нову систему, що базується на штучному інтелекті. Ця розробка може значно прискорити розслідування давніх кримінальних справ, скоротивши роботу, на яку зазвичай витрачають десятиліття, до лічених годин.

Джерело: dev.ua

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