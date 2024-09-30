Британська поліція тестує ШІ-детектива для розслідування реальних злочинів

Поліцейський відділ Ейвона та Сомерсета у південно-західній Англії випробовує систему на основі штучного інтелекту (ШІ), яка може допомогти розкрити старі справи, скоротивши десятиліття детективної роботи до кількох годин. Про це повідомляє Sky News.

Система під назвою Soze, розроблена в Австралії, аналізує електронні листи, дописи в соціальних мережах, відео, фінансові звіти та інші документи. Однак точність роботи цієї платформи поки що не відома, що викликає занепокоєння, оскільки ШІ-моделі часто видають некоректні результати або вигадану інформацію.

За даними Sky News, ШІ проаналізував докази з 27 «складних» справ приблизно за 30 годин. Це еквівалентно 81 року людської праці. Такі значні показники зацікавили правоохоронців, які часто стикаються з обмеженнями персоналу та бюджету.

Голова Національної ради начальників поліції Великої Британії Гевін Стівенс прокоментував потенціал використання системи:

«Ви можете мати справу, яка видається нерозв’язною через величезний обсяг матеріалу. Завантаживши її в таку систему, ви отримаєте оцінку. Я вважаю, це може бути дуже корисним».

Попри оптимізм щодо впровадження ШІ-інструментів, експерти наголошують на необхідності перевірки їхньої точності. ШІ у правоохоронній діяльності схильний до помилок і може призводити до хибних результатів. Наприклад, одна з моделей, яка прогнозувала ймовірність повторного злочину, виявилася неточною та упередженою щодо чорношкірих людей.

Також комісія США з громадянських прав нещодавно критикувала використання ШІ у поліцейській роботі через ризики помилок та упереджень.

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Джерело: Futurism

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