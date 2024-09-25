OpenAI запустила розширений голосовий режим для ChatGPT — скільки коштує та як скористатися?

ChatGPT нарешті отримав повноцінний голос, утім — з деякими обмеженнями.

OpenAI оголосила про запуск розширеного голосового режиму для аудіочатів з ChatGPT. Наразі він доступний в окремих країнах (в ЄС — ще ні) і лише власникам передплати Plus, Team або Enterprise, які обійдуться від $20/місяць,

Розширений голосовий режим має 9 голосів на вибір і покращену реакцію — наприклад, якщо ви «переб’єте» чатбот, він зупинить розмову, щоб послухати вас. Як зазначає CNBC, також є певні обмеження — швидкість відповідей дещо знизиться за тривалого використання.

Як скористатися розширеним голосовим режимом ChatGPT?

По-перше, переконайтеся, що на вашому телефоні встановлено останню версію програми.

Відкрийте програму ChatGPT, де висвітиться повідомлення про оновлення і натисніть «Продовжити».

Створіть новий чат і праворуч від текстового поля та значка мікрофона з’явиться значок звукової хвилі — торкніться його й переконайтеся, що звук на пристрої увімкнено.

За кілька секунд ви почуєте легкий звук «стукання», а коло в центрі екрана перетвориться на плавну блакитно-білу анімацію.

Почніть говорити й отримайте голосову відповідь ChatGPT.

В налаштуваннях можна обрати голос і мову (тут передбачені навіть деякі акценти).

Вперше про голосові можливості ChatGPT OpenAI оголосив ще у травні, утім через схожість голосу «Sky» з голосом акторки Скарлетт Йоганссон стартап стикнувся з юридичними претензіями, тож розгортання режиму призупинили.

Google так само планує випустити голосову функцію для Gemini, тоді як Meta анонсувала, що користувачі Facebook, Instagram і WhatsApp зможуть поговорити із ШІ з голосами знаменитостей.

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