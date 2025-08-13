Леон Кеннеді з'явиться в Resident Evil 9, але востаннє для франшизи, — інсайдер

Леон Кеннеді з Resident Evil

Одне з найвідоміших і найулюбленіших облич Resident Evil Леон Кеннеді може зникнути з франшизи. Інсайдер каже, що після Requiem він братиме участі в основних подіях серії.

Інсайдер Aesthetic Gamer каже, що після релізу гри у лютому 2026 року ми більше не побачимо велику появу Леона. Частина історії з підзаголовком “Довгоочікувані кінцівки та нові починання” завершить сюжетну арку Леона в Resident Evil. Це не повне зникнення — герой може повернутися у CGI-фільмах чи флешбеках. Проте розвивати нову історію персонаж вже не буде.

AestheticGamer1 припускає, що прощання може бути сюжетно оформлене на кшталт репліки “Я стаю занадто старим для цього” або чогось подібного. Тобто гравці, ймовірно, побачать фінальний акорд для персонажа, з яким серія йшла пліч-о-пліч десятиліттями. Як відомо, вперше Леон з’явився в Resident Evil 2, коли прибув до охопленого вірусом Раккун-Сіті. Дев’ята частина серії повертається до цього міста — вже знищеного потужними ударами. Знайомі локації перетворилися на руїни, куди забрела нова героїня Грейс Ешкрофт — технічний аналітик ФБР і “книжковий хробак”.

Не до кінця зрозуміло, що взагалі робитиме Леон через 30 років в зруйнованому Раккун-Сіті. Грейс там опиняється під час розслідування щодо смерті своєї матері, тому її мотивація зрозуміла. Не будемо гадати, що рухатиме улюбленим обличчям серії, але знайти натяки можна в розробників. Раніше студія робила відсилання до назви гри Requiem — це свого роду “панахида за тими, хто був до нас”. Вони хочуть цією частиною вшанувати ключовий момент в історії серії. Можливо, Кеннеді не стане виключенням.

Та фанатам варто бути готовими, що Resident Evil 9 стане кінцем епохи Леона у поточній хронології. Для тих, хто не знає: Леон повертався у RE4, RE6, а рімейки цих частин щоразу викликали хвилю ностальгії та шалених продажів. Якщо витік підтвердиться, наступна частина може стати останньою можливістю побачити його в нових пригодах.

