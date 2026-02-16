У Шотландії зводять з рейок реальний ”Гоґвортський експрес” через застарілі технології

Depositphotos

Реальний шотландський паровий поїзд Jacobite Express, який у фільмах про Гаррі Поттера відомий як “Hogwarts Express”, перебуває під загрозою суттєвих змін у роботі через кризу, спричинену вимогами до безпеки та потенційними витратами до £7 млн на модернізацію.





Туристичний паротяг щороку перевозить приблизно 70 000 пасажирів на маршруті між Форт‑Вільямом і Маллайгом через знаменитий віадук Гленфіннан на Західній лінії Шотландії, яку зробили легендарною саме завдяки появі у фільмах про Гаррі Поттера. Оператор поїзда, компанія West Coast Railways (WCR), вже 3 роки веде суперечку з британським регулятором безпеки — Office of Rail and Road (ORR) — через вимогу встановити централізовану систему замків на дверях вагонів. Регулятор посилається на правила 1999 року, які забороняють експлуатацію вагонів із класичними відкидними дверима без такого замка, і відмовив у черговому винятку для історичних вагонів Mark 1 1950‑х років, що використовуються на маршруті.

“Ми розглядаємо всі варіанти для сезону 2026, включно з можливим підвищенням тарифів, але поки що нічого остаточно не затверджено”, — йдеться у зверненні представників WCR.

Компанія подавала позов до Високого суду, намагаючись оскаржити рішення ORR, але програла справу в грудні 2023 року, після чого рішення про встановлення замків стали обов’язковими. За оцінками самої компанії, ретроспективне обладнання всіх 120 вагонів централізованою системою обійдеться приблизно у £7 млн, що, за заявами юристів WCR, майже в сім разів перевищує середній річний чистий прибуток компанії й може “знищити” бізнес, знищивши прибутки на найближчі десятиліття.

“Вартість модернізації всіх 120 вагонів системою централізованих замків може майже повністю знищити річний прибуток компанії”, — заявили у WCR, коментуючи фінансовий тиск через нові вимоги безпеки.

У суді йшлося, що підвищення вартості квитка на £10 (середня вартість повернення — близько £46.58) могло б додатково принести близько £1 млн на рік без додаткових витрат, але цього рішення поки не ухвалено. Економічний вплив маршруту на локальну економіку значний: сам поїзд щороку генерує близько £4.72 млн від продажів квитків і додатково сприяє £19.3 млн економічної вартості для шотландської економіки через туризм, ресторани, готелі та супутні послуги.





“Будь‑яке скорочення сервісу сильно вдарить по місцевих кафе, ресторанах та туристичних послугах”, — кажуть туроператор Highland Explorer Tours та компанія Western Isles Cruises Ltd, наголошуючи на економічних наслідках для локального бізнесу.

Представники WCR зазначили, що 2025 рік був “дуже складним”, зокрема через екстремально сухі умови, що вимагали додаткового використання дизельного локомотива, і компанія не хоче запускати сервіс із збитками. Наразі оператор запевняє, що має намір працювати далі, але остаточні рішення щодо оновлення вагонів, тарифів і розкладу ще не прийняті, залишаючи долю одного з найвідоміших туристичних поїздів Великої Британії під питанням.

