Серіал "Гаррі Поттер" вийде за межі книг і зробить Драко "багатовимірним"

Кадр з фільму "Гаррі Поттер"

14-річний актор Локс Пратт, який перейняв на себе роль Драко Мелфоя в серіалі “Гаррі Поттер”, поділився новими подробицями екранізації.





В HBO серіал описують, як “точну адаптацію” книг, однак Пратт в новому інтерв’ю запевняє, що це дещо більше. Історія нібито вийде за межі книг, які подають її здебільшого очима Гаррі: в цьому їх магія і головне обмеження. Телевізійна версія натомість покаже більше “екстер’єру”.

“Книги дуже важко адаптувати, і саме тому були зняті фільми. В серіалі нам покажуть набагато більше, аніж в оригіналі. Вчителів у їх маленьких кімнатах або ж Драко в себе вдома”.

Драко Мелфой завжди був одним із найбільш обговорюваних персонажів франшизи, а також одним із “найпласкіших” на екрані. У фільмах його роль звели до глузливої усмішки, світлого волосся та ролі антагоніста. Пратт каже, що серіал активно це виправляє.

“У фільмах Драко доволі двовимірний; такий собі — зневажливий лиходій. Але в ньому криється щось набагато більше. Потрібно зрозуміти, чому він таким став”.

Нагадаємо, що Пратт, окрім роботи в серіалі “Гаррі Поттер”, з’явився в нещодавній екранізації “Володаря мух”. Власне ця його поява дає змогу дещо відчути, яким може бути новий Драко.





Що відомо про серіал “Гаррі Поттер”?

Очікується, що HBO створить по сезону на кожну з 7 книг Джоан Роулінг, а зйомки займуть щонайменше 10 років. Перший очікуємо до релізу на початку 2027 року.

Головне тріо: Гаррі, Рона та Герміону зіграють Домінік Маклафлін, Алістер Стаут та Арабелла Стентон відповідно. Джон Літґоу, який нещодавно розповів, як його відмовляли від шоу через трансфобні коментарі Роулінг, постане в ролі Дамблдора, Джанет Мактір — Мінерви Макґонеґел, а Нік Фрост — Рубеуса Геґріда.

Загалом новий акторський склад фани оцінили задовільно, за винятком хіба що темношкірого актора Паапи Ессієду, якому доручили грати Северуса Снейпа. Ще один потенційний скандал може викликати новий Волдеморт, на роль якого, з чуток, розглядали жінку. Утім офіційного підтвердженння не було.