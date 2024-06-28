У США помер провідний науковець IBM, українець Любомир Романків — що він винайшов і як допоміг створити Apple

У віці 93 років в США пішов з життя український вчений та інженер Любомир Романків, яки працював в IBM понад 50 років. За своє життя він написав понад 150 наукових статей та запатентував 67 винаходів.

Серед винаходів Романківа найбільш відомі тонкоплівні магнітні голівки для запису даних. Їхнє створення зробило можливими жорсткі диски та комп’ютери. Він не акцентував на своїх винаходах — люди просто дізнавалися про них з інформації про навколишній світ.

У 1970-х роках Любомир Романків разом з Девідом Томпсоном створили перші магнітні тонкоплівні голівки. Вони дозволили збільшити щільність даних на магнітних накопичувачах, зменшили їхній розмір і вартість утримування. Це стало індустріальним проривом, зараз вони використовуються у кожному HDD.

«Apple почалася з того, що Стів Возняк купив у нас ці накопичувачі та створив у своєму гаражі перший персональний комп’ютер, — казав Романків «Голосу Америки» 2017 року.

Інші надбання винахідника — технології формування багаторівневих з’єднань та пайки мікроконтактів на процесорі. Завдяки їхньому розвитку сучасні чипи можуть мати до 12 нашарувань металевих з’єднань.

У здобутку Любомира Романківа технологія мідних з’єднань, про впровадження якої у масове виробництво процесорів оголосила IBM у 1997 році. Технологія нині є стандартом напівпровідникового виробництва, а свого часу збільшила продуктивність процесорів наполовину. Раніше використовувалися менш ефективні алюмінієві контакти.

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«Мідь вважалася вбивцею напівпровідникових пристроїв. Загальноприйнятою думкою було триматися якнайдалі від міді», — цитує Романківа сайт IBM.

У 1998 році IBM почала створювати процесори PowerPC з цією технологією, а у 1999 році представила сервер із мідними чипами, що збільшило продуктивність на 50%​. Останніми роками Романків працював над підвищенням ефективності сонячних панелей й має кілька патентів, пов’язані з цим.

Любомир Романків народився на Львівщині та у 13 років емігрував з батьками через країни Європи до Канади. Там він навчався в Університеті Альберти, а ступінь Ph.D. у металургії та матеріалознавстві здобув в MITВін з жахом згадує початок радянських репресій, від яких міг постраждати його батько:

«Коли увечері до Жовкви прийшли совєтські війська, то вже вночі з’явилися списки тих, хто має бути розстріляний наступного ранку .. Якби я лишився в Україні, то був би у Сибіру, або розстріляний», — розповів Романків Радіо Свобода у 2021 році.

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Джерело: Forbes

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