Microsoft блокує завантаження ISO-образів Windows 11 через Rufus та Fido

Користувачів ПК спіткала нова несподіванка з установкою операційної системи Windows 11. Виникли проблеми із завантаженням ISO-образів у певних умовах. Так, виникли повідомлення про збої під час спроби отримати останні збірки Windows Insider, а розробник популярної утиліти Rufus прямо припускає, що Microsoft могла навмисно обмежити альтернативні способи завантаження.





Проблема зачіпає попередні версії Windows 11 у каналі Canary (збірка 28020.1611), а також Server Preview build 29531. На офіційному форумі Microsoft користувач ChronoVore повідомив, що не може завантажити свіжий ISO-образ. Система видає помилку з кодом 715-123130 та ідентифікатором b64dd3c8-ed16-4d46-87ac-a871691f1c41. Повідомлення вказує, що певний діапазон IP-адрес заблоковано, “оскільки вони не є тими, за кого себе видають”. Користувач уточнює, що не використовує VPN:

“Я користуюся Google Fiber і не можу завантажити новий ISO. Я не використовую анонімайзер, моя IP-адреса — моя власна”.

Схожі труднощі виникли і в Rufus — утиліті, яку широко застосовують для створення завантажувальних USB-носіїв і отримання Windows-образів. Її розробник Піт Батар у гілці GitHub зазначив, що скрипт Fido більше не працює. За його словами, Microsoft може виявляти цей скрипт:

“…вони виявляють скрипт (що, відверто кажучи, не так уже й складно зробити, оскільки він з відкритим кодом), хоча для цього потрібна активна навмисна участь з боку Microsoft, щоб зламати завантаження через скрипт”.

Ідея полягає в тому, що компанія прагне спрямувати користувачів до офіційного способу отримання ISO — через Media Creation Tool (MCT). Офіційних заяв про блокування альтернативних методів наразі немає. Водночас раніше Microsoft уже змінювала механізми автентифікації та входу в Windows 10 і 11, пояснюючи це навмисними змінами.





Цікаво, що проблему також зафіксували у Feedback Hub, і там зазначають, що збій стосується всіх каналів Insider Preview. Подібна ситуація вже траплялася раніше, і тоді Rufus згодом адаптувався до змін.

Для користувачів це означає потенційні труднощі з отриманням тестових збірок поза офіційними інструментами. Особливо це важливо для ІТ-фахівців, ентузіастів і системних адміністраторів, які регулярно працюють із ISO-образами для тестування або розгортання.

