У Windows з’явиться Generative Erase — аналог ШІ-інструменту Google Magic Eraser для редагування фото

Нашуміла «Чарівна гумка» / Magic Eraser для легкого стирання небажаного (предметів, об’єктів, людей) на фото не залишиться прерогативою смартфонів Google і Samsung — невдовзі аналогічний інструмент ШІ під назвою Generative Erase стане доступне власникам комп’ютерів з Windows. Microsoft щойно анонсувала Generative erase — нову функцію ШІ, яка забезпечить ті самі можливості в Photos, стандартному фоторедакторі Windows.

Можливості інструмента Generative erase в Windows

На GIF нижче — наочні приклади з демонстрацією можливостей функції: на першому легким помахом чарівного інструмента зникає собачий повідець, а на другому він швидко прибирає з кадру зайвих людей.

Так, це досить примітивні фокуси на тлі можливостей провідних генеративних моделей, як-от OpenAI Sora. З усім тим це справді досить корисний інструмент для редагування фото, і тепер більше людей зможуть спробувати його без купівлі нового Pixel або Galaxy, що безперечно є плюсом. До того ж Microsoft впроваджує цю функцію не тільки у Windows 11, але й перенесла всі ШІ-функції редагування фотографій у Windows 10, а також у Windows 11 для пристроїв ARM64. До них, разом з іншими, увійшла функція видалення фону. Тож Photoshop лишайте для складнішої обробки.

Нові інструменти вже доступні учасникам програми Windows Insiders — оновлення вже розгортається для всіх тестувальників, зокрема й Windows 10 в каналі Release Preview. Водночас Microsoft звертає увагу, що версія програми Photos має бути 2024.11020.21001.0 або вище. Невдовзі нововведення мають з’явитися в актуальних збірках Windows 10/11.

Microsoft не уточнює, чи матимуть відредаговані ШІ фото відповідні метадані або водяні знаки, щоб можна було відрізнити їх від нередагованих. З іншого боку, вже є достатньо інструментів ШІ, які дозволяють за бажання легко прибрати ці самі водяні знаки.

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