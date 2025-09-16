Новини Ігри 16.09.2025 comment views icon

У застосунку Xbox для ПК з'явився Steam та інші магазини

author avatar

Маргарита Юзяк

Авторка новин

У застосунку Xbox для ПК з'явився Steam та інші магазини
Портативна ігрова консоль ROG Xbox Ally / Microsoft

Microsoft оновила застосунок Xbox для ПК. Нарешті він почав підтримувати ігри зі Steam, Battle.net та інших магазинів.

Тобто всі встановлені на комп’ютері тайтли з цих платформ тепер зʼявлятимуться у спільній бібліотеці Xbox. Основний акцент зроблено на новому повноекранному режимі Xbox, розробленому для портативних пристроїв на кшталт ROG Ally. У такий спосіб Microsoft хоче зробити свій застосунок основним місцем для запуску ігор на Windows.

Цю функцію Microsoft тестувала кілька місяців з учасниками програми Xbox Insider, але тепер вона стала доступною для всіх. Тепер, коли ти встановлюєш гру з підтримуваного магазину (наприклад, Steam чи Epic Games Store), вона автоматично з’являється в розділі “Моя бібліотека” в застосунку Xbox. А також у переліку “Останні” в боковій панелі. Завдяки цьому можна повернутися до улюблених тайтлів буквально одним кліком — без зайвих пошуків і навігації.

Окрім цього, у застосунку зʼявився новий розділ “Мої програми”. Він дозволяє швидко ставити та запускати сторонні утиліти: браузери, лаунчери чи навіть магазини конкурентів. Цю функцію також орієнтовано на портативні пристрої, щоб користувач міг завантажувати ігри з різних платформ без зайвих перемикань.

Пізніше цього місяця Microsoft додасть у застосунок підтримку хмарних ігор і синхронізацію історії ігор. Це означає, що останні зіграні тайтли з консолі Xbox, ПК чи портативки зʼявлятимуться у спільному списку “Повернутися назад”. Минулого місяця цю функцію почали впроваджувати на консолях, тепер черга дійшла до Windows.

Нещодавно Microsoft закрила магазин фільмів на Xbox та ПК, а тепер більше уваги звертає на ігровий сектор. Нещодавно інсайдер казав, що компанія буде портувати ігри першої Xbox та 360 у хмару, на сучасні консолі та ПК.

Джерело: Xbox

Популярні новини

arrow left
arrow right
IO Interactive "прикрутила" голову Деніела Крейга на тіло Хітмена, щоб створити 007 First Light
Готові до марафону? Сюжетна кампанія Dying Light: The Beast займе 20 годин, ще 30 — секрети та побічні завдання
Перший погляд на Нуба Сайбота в "Мортал Комбат 2" — беземоційний воїн з порожніми очима
Патч Elden Ring Nightreign з режимом на двох не вийде через землетруси на Камчатці
"Темна конячка року": Hell is Us оцінили у 83/100 на OpenCritic за глибокий лор і складні бої
Cyberpunk 2077 вийде на Mac 17 липня — разом із патчем 2.3 та DLC Phantom Liberty
У PS Store триває розпродаж "На старт, увага, нумо грати!" — TEKKEN 7, Dead Island 2 та інші зі знижками до -90%
Патч 1.6 для S.T.A.L.K.E.R. 2 додасть квест із старим персонажем трилогії, — інсайдери
15 хвилин геймплею Resident Evil Requiem: Грейс тікає від монстра-сталкера в занедбаній лікарні
S.T.A.L.K.E.R. 2 отримала патч 1.5.3 — двері до центру Скадовська відчинено назавжди
"Хотіли здивувати гравців": творці Wolfenstein 2 готували "сюрприз" з пенісом Гітлера, але Bethesda завадила
Не кумівство, а «сімейна спадкоємність»: бос Ubisoft призначив свого сина керувати спільною компанією із Tencent
Clair Obscur: Expedition 33 отримала патч 1.3.0 — зʼявилась кнопка «повторити» битву за аналогією Metaphor
Геймплей пригодницької гри The Lost Heaven: як The Last of Us, але в Китаї і з роботами
Нова вакансія CD Projekt Red розкриває Project Hadar, як екшн-RPG з ближнім боєм
Трейлер «П’ять ночей у Фредді 2» — перший погляд на Мангл та Зламаних аніматроніків
Українська Disco Elysium про голоси в голові вийшла в ранньому доступі Steam
Вихід фільму "Мортал Комбат 2" відклали на 7 місяців — нова дата
"Найкраща реклама Battlefield 6": Call of Duty Black Ops 7 "пасує" в чартах PS Store після нищівної реакції на трейлер
"Каша з багів". Gears of War: Reloaded стартувала в Steam зі "скромним" рейтингом у 50%
Жорстокі мандри Італією під час чуми: анонсовано пригодницький екшен 1348 Ex Voto із грою за жінку-лицаря
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати