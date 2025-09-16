У застосунку Xbox для ПК з'явився Steam та інші магазини

Портативна ігрова консоль ROG Xbox Ally / Microsoft

Microsoft оновила застосунок Xbox для ПК. Нарешті він почав підтримувати ігри зі Steam, Battle.net та інших магазинів.

Тобто всі встановлені на комп’ютері тайтли з цих платформ тепер зʼявлятимуться у спільній бібліотеці Xbox. Основний акцент зроблено на новому повноекранному режимі Xbox, розробленому для портативних пристроїв на кшталт ROG Ally. У такий спосіб Microsoft хоче зробити свій застосунок основним місцем для запуску ігор на Windows.

Цю функцію Microsoft тестувала кілька місяців з учасниками програми Xbox Insider, але тепер вона стала доступною для всіх. Тепер, коли ти встановлюєш гру з підтримуваного магазину (наприклад, Steam чи Epic Games Store), вона автоматично з’являється в розділі “Моя бібліотека” в застосунку Xbox. А також у переліку “Останні” в боковій панелі. Завдяки цьому можна повернутися до улюблених тайтлів буквально одним кліком — без зайвих пошуків і навігації.

Окрім цього, у застосунку зʼявився новий розділ “Мої програми”. Він дозволяє швидко ставити та запускати сторонні утиліти: браузери, лаунчери чи навіть магазини конкурентів. Цю функцію також орієнтовано на портативні пристрої, щоб користувач міг завантажувати ігри з різних платформ без зайвих перемикань.

Пізніше цього місяця Microsoft додасть у застосунок підтримку хмарних ігор і синхронізацію історії ігор. Це означає, що останні зіграні тайтли з консолі Xbox, ПК чи портативки зʼявлятимуться у спільному списку “Повернутися назад”. Минулого місяця цю функцію почали впроваджувати на консолях, тепер черга дійшла до Windows.

Нещодавно Microsoft закрила магазин фільмів на Xbox та ПК, а тепер більше уваги звертає на ігровий сектор. Нещодавно інсайдер казав, що компанія буде портувати ігри першої Xbox та 360 у хмару, на сучасні консолі та ПК.

Джерело: Xbox