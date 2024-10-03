Ubisoft розробляє кооперативний режим для Assassin’s Creed Shadows, — Том Гендерсон

Компанія Ubisoft працює над кооперативним режимом для майбутньої гри Assassin’s Creed Shadows. Розробники планують випустити цей режим після офіційного релізу гри.

Журналіст Том Гендерсон розкрив цю інформацію, спираючись на свої конфіденційні джерела.

Новий кооперативний режим має кодову назву LEAGUE. Наразі команда Ubisoft активно працює над його створенням. Проте точна дата випуску режиму залишається невідомою через нещодавнє перенесення релізу самої гри.

Відкладення дати виходу Assassin’s Creed Shadows вплинуло на весь виробничий процес серії Assassin’s Creed. Однак джерела Гендерсона повідомляють, що розробка режиму LEAGUE розпочалася задовго до рішення про відкладення гри. Це означає, що кооперативний режим не є додатковим контентом, створеним через затримку.

Хоча конкретних деталей про геймплей кооперативного режиму поки небагато, можна припустити, що гравці зможуть керувати персонажами Наое та Ясуке. Ймовірно, вони битимуться пліч-о-пліч, використовуючи свої унікальні бойові здібності для подолання ворогів.

LEAGUE — не єдиний мультиплеєрний проєкт у всесвіті Assassin’s Creed. У 2025 році планують випустити Assassin’s Creed Invictus – повноцінну багатокористувацьку гру серії.

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Ubisoft також працює над іншими проєктами франшизи. Серед них — ремейк Assassin’s Creed Black Flag під кодовою назвою Obsidian. Крім того, в розробці перебуває проєкт Codename Hexe, який розробники описують як найтемнішу гру в серії Assassin’s Creed.

Джерело: Insider gaming