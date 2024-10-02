Ніякого Ясуке: в Assassin’s Creed Shadows початково був японець-самурай

Герой Assassin’s Creed Shadows, афрояпонський самурай Ясуке, викликає не тільки незадоволення фанатів, але й обурення японців. Але початково його не було.

Після анонсу Assassin’s Creed Shadows Ubisoft зіткнулася з серйозною негативною реакцією через ставлення до історії. Все це відбувається на тлі не надто вдалих інших ігор компанії. Ютубер ENDYMIONtv стверджує, що скандалу могло й не бути: Ясуке початково не планувався у грі, героєм був японець.

Блогер стверджує, що спілкувався з представниками Ubisoft щодо Assassin’s Creed Shadows. Від них він дізнався що протагоністом був японець чоловічої статі. Інше твердження ENDYMIONtv — гра може не вийти 14 лютого.

«Моє джерело сказало мені, що вони чули, що лютий 2025 року – це просто дата-заглушка. … Спочатку справді був японський герой-чоловік із власним завершеним артом і навіть анімацією»

Якщо ці чутки правдиві, Ubisoft справді замінила японця темношкірим, тоді компанія може отримати ще більший скандал. Річ у тому, що її генеральний директор нещодавно заявив, що Ubisoft не має на меті нав’язувати будь-яку специфічну «повістку», подібна ж заміна свідчить про інше.

Що ж до перенесення релізу, компанія, ймовірно, може відкласти Assassin’s Creed Shadows до другого кварталу 2025 року.

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Джерело: Tech4Games