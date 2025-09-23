Темна сторона Linux, або чому на нього не варто переходити з Windows

Цей матеріал – не редакційний Це – особиста думка його автора. Редакція може не розділяти цю думку.

Як людина, яка використовує Linux дуже давно, я вважаю, що кожен повинен його спробувати — особливо якщо ви захоплюєтеся технологіями та кастомізацією, але погоджуюсь з тим, що перехід для звичайного користувача в більшості випадків неможливий. Водночас за ширмою дифірамб Linux приховує перешкоди, які створюють негативний досвід для новачків, які з часом вони відмовляються від користування альтернативною ОС.

Я вже не вперше пишу про Linux дистрибутиви, тому якщо ви щось пропустили, то ось коротенький список:

Linux не гарантія відсутності вірусів і шкідливого ПЗ

Одна з причин, чому деякі люди переходять на Linux, — це думка, що він вільний від вірусів і шкідливого програмного забезпечення. На жаль, це міф! Хоча Linux може бути практично безпечнішим залежно від конкретних звичок використання, технічно він не безпечніший за Windows чи macOS. Більшість експертів з кібербезпеки скажуть, що Linux безпечний по-іншому — він може протистояти деяким ризикам, типовим для Windows, але не є імунним до загроз!

Наприклад, на Windows типовий процес установки програм включає завантаження файлів з інтернету та їхню установку або встановлення з Microsoft Store, чи ігрових лаунчерів. Якщо ви випадково завантажите щось шкідливе, воно встановиться і може наробити справ.

Однак на Linux ви зазвичай встановлюєте перевірене ПЗ з офіційного репозиторію дистрибутиву. Поки ви встановлюєте з офіційних джерел, ви в безпеці. Але якщо ви вийдете за межі й спробуєте встановити ПЗ з третіх репозиторіїв чи завантажити випадкові файли з інтернету, то ризики будуть подібними до тих, що на Windows.

Водночас Linux додає додатковий рівень безпеки через систему sudo. Під час установки ПЗ вам потрібно ввести пароль, що змушує брати на себе відповідальність за те, що ви вносите зміни на рівні системи, які вимагають авторизації.

Більшість випадкових програм не можуть просто проникнути й змінити критичні файли без вашого явного дозволу. Однак, як бачите, цей додатковий прошарок не робить Linux невразливим до вірусів і шкідливого ПЗ, і вам все одно потрібно дотримуватися хорошої цифрової гігієни.

Вам потрібно звикнути до “танців з бубном”

Якщо щось піде не так на Windows, у вас зазвичай є багато варіантів. Ви можете переглянути навчальні відео на YouTube для усунення проблеми, порадитися з більш досвідченим користувачем Windows, або в крайньому разі — викликати місцевого енікейщика. Однак з Linux ви переважно самі по собі, як власник кастомного авто!

Ви навряд чи знайдете місцевого комп’ютерного “всезнайку”, який добре знає Linux і зможе виправити проблему без пропозиції перевстановити систему — принаймні, там де я мешкаю — такого немає! Аналогічно, у більшості компаній друзів немає Linux-експерта, що є рідкісним видом, ніж досвідчені користувачі Windows. Нарешті, хоча є хороші Linux-канали на YouTube, відео-посібники з усунення проблем більш нішеві та їх важче знайти.

Що Linux має на свою користь — це чудова документація, яка, на мою думку, набагато краща, ніж у Windows чи macOS. Ви можете зайти на ArchWiki та знайти детальні інструкції щодо більшості інструментів та повідомлень про помилки. Звичайно, є також форуми та спільноти, специфічні для вашого дистрибутиву, де ви можете переглянути попередні проблеми або створити нову тему з проханням про допомогу. Водночас люди, які відповідають на форумах, зазвичай є ентузіастами чи простими користувачами, а не спеціалізованою службою підтримки. До того ж нерідко помічав, що Linux ком’юніті буває доволі токсичним й навіть між собою зазвичай не може дійти згоди. Не вірите? Почитайте коментарі під моїми дописами.

Тому, якщо ви вирішите використовувати Linux і не маєте експертного друга, вам потрібно прийняти на озброєння стиль “зроби сам” — досліджуй і впроваджуй. Якщо щось зламається, ймовірно, десь є відповідь, як це виправити. Прийдеться бути активним: шукати рішення і застосовувати його самостійно. Аналогічно, якщо ви хочете внести зміни чи кастомізувати систему. Це просто стиль життя Linux і, на мою думку, він досить хаотичний.

Якщо ви студент чи у вас багато вільного часу — це інша справа. Але час зазвичай — гроші. Тому розв’язання банальних проблем з одним із легіона дистрибутивів (якщо це не хобі) виглядає, м’яко кажучи, дивно.

В Linux ніколи не знаєш, де він “підсуне тобі свиню”. Саме тому його основна ніша — це вузькоспеціалізовані системи, задачі та вимоги до яких прогнозовані. Але чим більше функцій ви покладаєте на свій десктоп чи ноутбук з Linux, тим більша ймовірність, що щось піде не так.

У відповідь на це мені нерідко кажуть, що хтось там давно поставив недосвідченому користувачу Linux і немає ніяких проблем, якщо зазвичай використовуєш браузер. Так будь-яка система буде працювати з браузером без проблем. З таким успіхом простому користувачеві може краще підійти планшет чи смартфон під’єднаний до монітора, чи телевізора в режимі десктопа.

Linux не є заміною Windows

Багато людей, які переходять з Windows на Linux, очікують подібного користувацького досвіду, де всі знайомі комбінації клавіш працюють так само, а більшість робочого процесу залишається незмінною. Хоча Linux надзвичайно гнучкий, і так, є дистрибутиви, які намагаються імітувати Windows, ви мусите зрозуміти, що це ніколи не буде 100% копією.

Linux — це окрема сутність, він не створений як заміна Windows! У нього унікальні інструменти, робочі процеси та філософія, які фундаментально відрізняються від Windows. Візьміть до прикладу Ubuntu з десктопним середовищем GNOME. Це зовсім інше, ніж типовий підхід Windows, де все звалюється на один робочий стіл — хоча Windows 10 і 11 впровадили базовий досвід віртуальних робочих столів.

Тому, якщо ви змусите Linux поводитися як Windows, це можливо, але ви таким чином буде гребти проти течії. Це буде відчуватися як фальшивий Windows! Однак, прийміть Linux таким, яким він є — з рекомендованими робочими процесами та інструментами, і ви можете його полюбити!