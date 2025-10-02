Новини Кіно 02.10.2025 comment views icon

"Убити Білла: кривава справа цілком": фільм Тарантіно вийде в кінотеатрах об'єднаним та з 7 хвилинами додаткового часу

Андрій Русанов

Lionsgate випустить у кінотеатри об’єднану версію “Убити Білла”, котрий Квентін Тарантіно початково задумував як єдиний фільм. “Кривава справа” дещо втратить через об’єднання, але й набуде.

У фільмі “Убити Білла: кривава справа цілком” (Kill Bill: The Whole Bloody Affair) прибраний кліфгенгер “Убити Білла 2” (2003) та переказ, з якого розпочинався другий фільм 2004 року. Новинкою цього кінотеатрального релізу стане ніколи раніше не демонстрована 7,5-хвилинна анімаційна вставка. Тарантіно казав про версію, з анімацією ще на Comic-Con 2014 року у Сан-Дієго. Копії релізу вийдуть у форматах 70 мм та 35 мм.

“Я написав сценарій і зрежисував це як один фільм — і я дуже радий дати фанатам можливість побачити його як один фільм. Найкращий спосіб подивитися “Убити Білла: кривава справа цілком” — в кінотеатрі, на плівках Glorious 70 мм або 35 мм. Кров і кишки на великому екрані у всій красі!”, — розповів режисер.

Два роки тому “Убити Білла” вже виходив в кінотеатри повторно, на честь свого двадцятиріччя. Тобі подвійна стрічка отримала варіант 4К. Довгий час повідомлялося, що третій фільм стане для режисера, але він нібито відмовився від цієї ідеї. Котрий насправді стане наступним — наразі невідомо, оскільки Тарантіно відмовився й від “Кінокритика”. Наразі тривають знімання “Пригод Кліффа Бута”, який ставить Девід Фінчер за сценарієм Тарантіно для Netflix.

В “Убити Білла” грають Ума Турман, Люсі Лью, Вівіка А. Фокс, Майкл Медсен, Деріл Ханна, Гордон Лью, Майкл Паркс та Девід Керрадін. Об’єднана стрічка вийде на екрани 5 грудня.

Джерело: Deadline

