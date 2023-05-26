Наречена повертається: «Убити Білла» Тарантіно знову з’явиться в прокаті з нагоди 20-річчя фільму. Тепер у 4К!

Lionsgate випустить 4K-ремастер першої частини історії про помсту Беатрікс Кіддо – але інформації про те, чи отримає фільм «Убити Білла» якийсь додатковий відеоматеріал поки немає.

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Компанія Lionsgate під час квартального звіту про прибутки оголосила, що отримала права на розповсюдження фільмів «Вбити Білла» та «Джекі Браун», тож тепер студія має найбільше портфоліо фільмів Квентіна Тарантіно, включно з такими назвами як «‎Скажені пси», «Безславні виродки», «Джанґо вільний», «Мерзенна вісімка» і «‎Доказ смерті».

Більшість стрічок були випущені The Weinstein Company або Miramax, тож деякі з них стали доступними після банкрутства компанії Вайнштейна та його звинувачень у сексуальному насильстві, домаганнях і нападах. Останній фільм Тарантіно «Одного разу в Голлівуді» випустила Sony Pictures і, згідно з унікальною домовленістю, режисер отримає право власності на основні авторські права на оскароносну стрічку через 30 років.

Перша частина фільму «Убити Білла» вийшла у кінотеатрах у жовтні 2003 року та показала історію Нареченої (Ума Турман), яка прагне помститися колишньому коханому Біллу (Девід Керрадайн). У квітні 2004 року в кінотеатрах вийшов «Убити Білла 2», який, по суті, завершував пригоди Беатрікс Кіддо.

Тарантіно, однак, виявляв зацікавленість у створенні продовження, дія якого розгорнеться щонайменше через 10 років. Хоча зараз, як повідомляється, режисер взявся знімати свій останній фільм, який зовсім не пов’язаний з колишньою найманою вбивцею.

4K-ремастер «Убити Білла» з’явиться в прокаті в жовтні 2023 року – якраз до 20-річчя з моменту виходу оригінального фільму.