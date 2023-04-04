«Убити Білла 3»: чому не вийшло, і, можливо, це на краще?

Про вихід третьої частини історії Беатрікс Кіддо говорили майже 20 років – а зараз Квентін Тарантіно взявся за новий і потенційно останній фільм. І його назва – не «Убити Білла 3».

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Двосерійна епопея (але, по суті, це один фільм) з Умою Турман в ролі Беатрікс Кіддо (вона ж «Наречена» або «Чорна мамба») відобразила захоплення Тарантіно самурайськими фільмами та спагеті-вестернами в історії жіночої помсти, стилізованої хореографічними бійками, елементами аніме та яскравістю кольорів у сценах. Здавалося б, у другій частині сюжет досяг свого «щасливого» фіналу, однак ані автор фільму, ані шанувальники бойовика так не воліли вважати.

«Убити Білла 3» – оригінальний план

Друга частина закінчується цілком оптимістично, коли Беатрікс із донькою Бі-Бі вислизають із будинку вже вбитого Білла (Девід Керрадайн) із планами розпочати нормальне життя. Ще у 2004 році, коли «Убити Білла 2» дебютував в кінотеатрах, Тарантіно виявляв зацікавленість у створенні продовження, дія якого розгорнеться щонайменше через 10 років.

Третя частина мала розповісти про Ніккі (Амброзія Келлі), вже дорослу доньку Верніти Грін (Вівіка А. Фокс) – учасниці елітного загону «Смертоносні гадюки» та одну з жертв Беатрікс. У 4-річному віці Ніккі стає свідком вбивства своєї матері, але Беатрікс співчуває дівчинці й каже, що якщо вона у майбутньому захоче помститися – то жінка чекатиме на неї.

Згідно з оригінальним планом Тарантіно, Ніккі дійсно має відшукати «Наречену» та вбити її. Але вона не самотня у своїй помсті – такі персонажі, як Еллі Драйвер (Деріл Ганна), Софі Фаталь (Джулі Дрейфус) і Гого Юбарі (Тіякі Куріяма) мають подібну мету.

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У 2009 році режисер все ще планував зняти третю частину і зробити її своїм дев’ятим фільмом – натомість це місце дісталося оскароносній стрічці «Одного разу в… Голлівуді». У 2012 Тарантіно зізнався, що вже не має планів на «Убити Білла 3», а за чотири роки після цього знову обговорював продовження з Умою Турман.

«Якби якийсь із моїх майбутніх фільмів випливав з попередніх стрічок, це була б третя частина «Убити Білла», – сказав він.

Мая Гоук та Зендая у головних ролях?

У 2021 році Квентіно Тарантіно надихався можливою участю у фільмі доньки Уми Турман, Маї Гоук, в ролі Бі-Бі. Передумова циклічної помсти не виключалась, хоча події планували перенести ще на 10 років уперед. Гоук, яка виросла серед фільмів Тарантіно, перебуває у підходящому віці та зарекомендувала себе як талановита акторка. Якщо додати до цього неймовірну схожість з матір’ю – це перспективний варіант.

Вівіка А. Фокс раніше підтримувала ідею того, що з роллю доньки її персонажа, Ніккі, чудово впорається Зендая («Ейфорія»). Однак на початку 2022 року Турман висловила сумніви щодо реалізації проєкту найближчим часом.

Чому «Убити Білла 3» так і не зняли, та й чи потрібне взагалі продовження?

Під час промокампанії для книжкової версії «Одного разу в… Голлівуді» Квентін Тарантіно сказав, що не займався третьою частиною через те, що був виснажений створенням перших двох. Та чи потрібно було продовження взагалі? Беатріс та Бі-Бі отримали напрочуд щасливий фінал (враховуючи умови, в яких «Наречена» перебувала весь цей час) – попри це режисер дійсно планував зняти трилогію, а Ума Турман розраховувала повторити свою роль.

Разом з тим крапку в історії може поставити нещодавнє оголошення про знімання останнього фільму Тарантіно, який запланував піти на пенсію у 60 років із творчим доробком з 10 стрічок. Назва і сюжет майбутнього фільму, аж ніяк не пов’язані з історією про вбивство Білла – а зосередяться на 70-х роках і головному герої, що працює кінокритиком.

Іноді навіть найуспішніші творці не можуть досягти всього, чого прагнуть – особливо ті, хто має таку яскраву уяву, як у Тарантіно. У цьому немає нічого страшного, особливо з урахуванням того обсягу роботи, яку він залишає позаду.