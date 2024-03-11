Україна офіційно почала перемовини з США та ЄС щодо відновлення пасажирських авіаперевезень

Міністр з розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков розповів, що Україна почала офіційні консультації з регуляторами США та ЄС, а також адміністрацією цивільної авіації Ізраїлю щодо відновлення пасажирських авіаперевезень.

«Прикладів, де працюють аеропорти, куди в будь-який момент можуть прилітати дрони або ракети, у світі не так багато. Ізраїль – найуспішніший. Ми багато часу проводили й проводимо в консультаціях з адміністрацією цивільної авіації Ізраїлю», – заявив Кубраков в інтерв’ю РБК-Україна.

Водночас про будь-які терміни говорити ще зарано. Наразі Україна «передає регуляторам США та ЄС своє бачення роботи ринку в умовах воєнного стану, а також оцінки ризиків, підходів та алгоритмів», додав міністр.

Деякі неназвані європейські компанії вже цікавляться потенційним відкриття аеропортів в Україні й хочуть вийти першими на ринок. Також перемовини ведуться з трьома українськими перевізниками.

Ще торік у червні Україна обговорювала можливість відкриття аеропорту «Львів», а у липні представники Ryanair провели перемовини з керівниками аеропорту «Бориспіль» щодо відновлення польотів по завершенні війни.

У квітні Європейська організація з безпеки повітряної навігації опублікувала прогноз на розвиток авіагалузі до 2029 року, де йшлося, що обмеження на польоти над Україною, росією, білоруссю та Молдовою зберігатимуться ще майже 7 років.

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