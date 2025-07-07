Україна ввела санкції проти 60 криптовалютних компаній, які допомогали рф відмивати кошти

Президент Володимир Зеленський підписав указ про запровадження санкцій проти 60 юридичних осіб, що допомагали рф виводити активи через криптовалюти. А також проти 73 громадян рф, керівників та власників перелічених компаній, а також посадовці Центрального банку рф (зокрема директорів департаментів польових установ та міжнародних розрахунків).

Зі списку 55 підсанкційних компаній є російськими резидентами. Це:

19 найбільших майнерів криптовалют (члени Асоціації промислового майнінгу) — займаються промисловим майнінгом і створенням схем обходу санкцій через криптовалюти.

17 операторів інформаційних систем для випуску цифрових фінансових активів, частина вже під санкціями США.

19 компаній фінансової інфраструктури рф: виробники платіжного обладнання, організатори обміну заблокованими активами, посередники міжнародних платежів у санкційних умовах.

5 операційних компаній криптобірж, залучених до обходу санкцій:

ТОВ «А7» — оператор транскордонної платформи. 19 лютого 2025 випустила стейблкоїн A7A5, прив’язаний до російського рубля. Під санкціями Великої Британії з 20.05.2025. АТ «Об’єднані фінансові технології» — платформа UFT Євразія для небанківських міжнародних переказів, спрямована на обхід санкцій. АТ «Біфіт» — розробник софту для російських банків, зокрема підсанкційних. ТОВ «Інвестиційна палата» — організатор обміну заблокованими активами між російськими й іноземними інвесторами. ТОВ «КСК-ГРУП» — послуги міжнародних переказів, зокрема в USD, EUR, як платіжний агент.

Нерезиденти росії, проти яких введено санкції:

TOKENTRUST HOLDINGS LIMITED (Кіпр) — учасник ТОВ «Атомайз», під санкціями США з 25.03.2024.

ЕКСМО РБК ЛТД (Казахстан) — оператор криптобіржі EXMO.me, працює на ринок РФ, Білорусі, Казахстану, бере участь в обході санкцій.

AWX Solutions FZ-LLC (ОАЕ) — керує криптобіржею AWX.pro (раніше AWEX), під санкціями США.

Crypto Explorer DMCC (ОАЕ) — під санкціями США, керує біржею AWEX, конвертує криптовалюти, рублі та дирхами ОАЕ.

Bitpapa IC FZC LLC (ОАЕ) — під санкціями США, пірингова криптобіржа, орієнтована на російських користувачів.

Джерело: Владислав Васюк