Українська Sci-Fi драма «Ти — космос» отримала трейлер і офіційну дату релізу

Кадр з фільму «Ти – Космос»

Після дебюту на Міжнародному кінофестивалі в Торонто фантастична стрічка «Ти — космос» режисера Павла Острікова нарешті прямує в український прокат.

«Ти — космос» — це фантастична трагікомедія, що оповідає про космічного далекобійника Андрія, що перевозить ядерні відходи з Землі на супутник Юпітера. Після раптового вибуху нашої планети уламки знищують все навколо й Андрій, здавалось би, лишається останньою людиною у Всесвіті — аж доки на звʼязок не виходить француженка Катрін, яка потребує допомоги. Попри відстань та перешкоди, чоловік вирішує врятувати її за будь-яку ціну.

Стрічка стала режисерським дебютом для Павла Острікова в повному метрі (ведучий YouTube-шоу «Точка збору» і «Поклик Ктулху»), який також написав сценарій. Головні ролі взяли на себе Володимир Кравчук, Леонід Попадько, Дарія Плахтій та Алексія Депікер.

Для фільму команда розробила концепти космічного корабля та інтер’єрів, збудувала п’ять житлових модулів і робота, що самостійно рухається в кадрі. Знімання стрічки стартували ще у 2021 році, проте завершились лише за два роки, через повномасштабну війну, хоча Остріков виношував ідею ще з 2015 року.

«За всі ці роки вона стала для мене всім: прихистком у важкі часи, уявним «макгафіном», що вів мене уперед і, звичайно, непростою головоломкою, яку я відчайдушно намагався вирішити разом з великою командою. Зараз я відчуваю лише радість, що нарешті ця історія про останнє кохання у Всесвіті зустрінеться з глядачем… За цим фільмом стоїть багато зусиль та праці великої кількості людей, і я хочу подякувати кожному за те, що повірили у цю історію і вирушили разом зі мною досліджувати цей незбагненний космос», — сказав режисер в інтерв’ю Детектору медіа у липні.

В українському прокаті «Ти — космос» стартує 20 листопада 2025 року.

Раніше перший сучасний український фільм про космос виборов головну нагороду на Фестивалі європейського фантастичного кіно у Страсбурзі, а також отримав відзнаку Navigator Pirx як найкращий науково-фантастичний фільм на Haapsalu Horror & Fantasy Film Festival. У лютому «Ти — космос» отримав приз глядацьких симпатій на Festival du premier film d’annonay 2025 — 42f edition, а у березні приз журі на фестивалі наукової фантастики у Вероні.