Українські дрони отримають штучний інтелект німецької компанії Helsing

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін та CEO Helsing GmbH Гундберт Шерф підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо співробітництва у сфері безпеки й оборони. Helsing – німецька компанія, що розробляє програмне забезпечення та інтегрує штучний інтелект в оборонні технології.

Це стало результатом конференцій щодо спільного виробництва озброєнь, які відбувалися в Україні, а також у Вашингтоні минулого року. Зараз український уряд активно працює з європейськими країнами та шукає партнерів у розробці технологій для озброєнь.

«Попереду ще низка конференцій такого масштабу, як у Вашингтоні, де були присутні спецпредставниця США з економічного відновлення України Пенні Пріцкер, а також міністр оборони США Ллойд Остін, виробники та інші знакові люди. Ми готуємо багато сюрпризів. Я нагадаю, що про спільне виробництво озброєнь домовлялися Володимир Зеленський та Джо Байден», — керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Компанія Helsing є партнером з Rheinmetall з 2022 року, а також співпрацює з міністерством оборони Німеччини. В Україні компанія працює з 2022 року. Меморандум має метою підсилення українських оборонних технологій та впровадження ШІ у БПЛА українського виробництва.

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Джерело: Андрій Єрмак

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