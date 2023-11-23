Новини Україна 23.11.2023 о 14:44 comment views icon

В Україні зростає дефіцит електроенергії — «Укренерго‎» компенсує його аварійною допомогою з Румунії, Словаччини та Польщі

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Катерина Даньшина

Авторка новин

Через похолодання в Україні зросло споживання електроенергії, що спричинило додаткове навантаження на електростанції.

Кілька блоків електростанцій було зупинені для аварійного ремонту, а наявної імпортної електроенергії не вистачало, щоб замістити весь обсяг невиробленої ними електроенергії. 22 листопада «Укренерго‎» звернулось за аварійною допомогою до операторів Румунії, Словаччини та Польщі загальним обсягом 1800 МВт·год. Аварійна допомога не є комерційним імпортом, це останній і найдорожчий захід екстреного реагування для балансування енергосистеми, який не вимагає відключення споживачів.

Водночас і сьогодні ситуація залишається складною — на кількох блоках ТЕС тривають ремонти, а дефіцит потужності фіксується й надалі.

З приходом холодів споживання електроенергії продовжує зростати день за днем — для порівняння, вечірній максимум споживання електроенергії 22 листопада був на 4% вищим, ніж 21-го. Для енергосистеми це дорівнює необхідності включення щонайменше двох додаткових блоків теплових електростанцій, виробничі потужності яких наразі обмежені.

«Укренерго‎» задіяло аварійну допомогу від Румунії, Словаччини та Польщі — через дефіцит потужності в українській енергосистемі

Щодо експорту, то 23 листопада він здійснювався «незначним‎» обсягом і виключно у нічні години мінімального споживання до Румунії — 10 МВт·год, з максимальною потужністю в окремі години до 2 МВт.

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Імпорт електроенергії 23 листопада триває —  зі Словаччини, Румунії, Молдови. Загальний обсяг 4022 МВт·год, з максимальною потужністю в окремі години до 609 МВт (технічно можлива максимальна потужність 1200 МВт).

В «‎Укренерго» тим часом наголошують, що на цю мить відключень для споживачів не планують, але  закликають українців  ощадливо споживати електроенергію протягом доби:

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«Не вмикайте одночасно потужні електропристрої, вимикайте світло в порожніх приміщеннях, перенесіть прання на нічні години‎».

Торік із початку жовтня російські військові почали атакувати енергетичну інфраструктуру України, що призвело до тривалих блекаутів.

Столиця України під час блекаутів. Фото: Reuters
Столиця України під час блекаутів. Фото: Reuters

У липні в Міненерго заявили, що подібних обстрілів слід очікувати й у цьогорічний опалювальний сезон.

Працівник ДТЕК під час ліквідацій наслідків ракетного удару по енергоінфраструктурі в Києві, 2 грудня, 2022 рік. Фото: The Washington Post
Працівник ДТЕК під час ліквідацій наслідків ракетного удару по енергоінфраструктурі в Києві, 2 грудня, 2022 рік. Фото: The Washington Post

У вересні голова правління «Укренерго‎» Володимир Кудрицький повідомив, що система аварійних обмежень електроенергії у випадку атак буде краще «відбалансована‎» з досвідом минулого року, а стійкість критичної інфраструктури зросла – оскільки набагато більше об’єктів обладнано автономними джерелами живлення.

Тим часом «Київстар»‎, Vodafone та lifecell розповіли, як підготувалися до осінньо-зимового періоду 2023/24 року та потенційних знеструмлень.

В очікуванні блекаутів — як Україна планує покривати можливий дефіцит електроенергії взимку

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