В Україні зростає дефіцит електроенергії — «Укренерго‎» компенсує його аварійною допомогою з Румунії, Словаччини та Польщі

Через похолодання в Україні зросло споживання електроенергії, що спричинило додаткове навантаження на електростанції.
Кілька блоків електростанцій було зупинені для аварійного ремонту, а наявної імпортної електроенергії не вистачало, щоб замістити весь обсяг невиробленої ними електроенергії. 22 листопада «Укренерго» звернулось за аварійною допомогою до операторів Румунії, Словаччини та Польщі загальним обсягом 1800 МВт·год. Аварійна допомога не є комерційним імпортом, це останній і найдорожчий захід екстреного реагування для балансування енергосистеми, який не вимагає відключення споживачів.
Водночас і сьогодні ситуація залишається складною — на кількох блоках ТЕС тривають ремонти, а дефіцит потужності фіксується й надалі.
З приходом холодів споживання електроенергії продовжує зростати день за днем — для порівняння, вечірній максимум споживання електроенергії 22 листопада був на 4% вищим, ніж 21-го. Для енергосистеми це дорівнює необхідності включення щонайменше двох додаткових блоків теплових електростанцій, виробничі потужності яких наразі обмежені.
Щодо експорту, то 23 листопада він здійснювався «незначним» обсягом і виключно у нічні години мінімального споживання до Румунії — 10 МВт·год, з максимальною потужністю в окремі години до 2 МВт.
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Імпорт електроенергії 23 листопада триває — зі Словаччини, Румунії, Молдови. Загальний обсяг 4022 МВт·год, з максимальною потужністю в окремі години до 609 МВт (технічно можлива максимальна потужність 1200 МВт).
В «Укренерго» тим часом наголошують, що на цю мить відключень для споживачів не планують, але закликають українців ощадливо споживати електроенергію протягом доби:
«Не вмикайте одночасно потужні електропристрої, вимикайте світло в порожніх приміщеннях, перенесіть прання на нічні години».
Торік із початку жовтня російські військові почали атакувати енергетичну інфраструктуру України, що призвело до тривалих блекаутів.
У липні в Міненерго заявили, що подібних обстрілів слід очікувати й у цьогорічний опалювальний сезон.
У вересні голова правління «Укренерго» Володимир Кудрицький повідомив, що система аварійних обмежень електроенергії у випадку атак буде краще «відбалансована» з досвідом минулого року, а стійкість критичної інфраструктури зросла – оскільки набагато більше об’єктів обладнано автономними джерелами живлення.
Тим часом «Київстар», Vodafone та lifecell розповіли, як підготувалися до осінньо-зимового періоду 2023/24 року та потенційних знеструмлень.
В очікуванні блекаутів — як Україна планує покривати можливий дефіцит електроенергії взимку