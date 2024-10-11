Intel представила десктопні процеосри Core Ultra 200S Arrow Lake — з графікою Xe та покращеною енергоефективністю

Intel анонсувала настільні процесори Arrow Lake у серії Core Ultra 200K, також відомих як Core Ultra 200S. Компанія обіцяє на 15% більшу продуктивність зі значним зниженням енергоспоживання
Перша хвиля десктопних Arrow Lake-S складається з розблокованих чипів з номінальним TDP 125 Вт. Це процесори для ентузіастів та геймерів. Найшвидший Core Ultra 9 285K має 24 ядра (8 продуктивних Lion Cove та 16 ефективних Skymont) та тактову частоту 5,7 ГГц. Він оснащений 4-ядерним графічним процесором Xe. Чип Core Ultra 7 265K отримав 20 ядер (8 + 12) та прискорення до 5,5 ГГц. Core Ultra 5 245 пропонує 6 продуктивних та 8 ефективних ядер з частотою до 5,2 ГГц. Моделі 265KF і 245KF не мають вбудованої графіки Xe. Усі процесори Arrow Lake-S оснащені NPU з продуктивністю 13 TOPS — в 3,7 раза повільніше, ніж нейрочип в ноутбучних Lunar Lake.
Ядра Lion Cove (продуктивні) мають 18 портів виконання та до 36 МБ кешу L3. Очікується, що вони забезпечать на 9% вищу продуктивність IPC (інструкції за такт) порівняно з Raptor Cove у серії Core 14-го покоління. Ефективне ядро Skymont має подвоєну пропускну здатність кешу L2 та 4 МБ кешу L2 порівняно з попереднім. Воно забезпечує на 32% вищу IPC для цілочисельних операцій і до +72% для операцій з плаваючою комою порівняно з Gracemont.
Intel Arrow Lake-S — перша настільна платформа з графічною архітектурою Xe-LP. Процесори пропонують до 4 ядер Xe і до 4 блоків трасування променів. Вбудована відеокарта забезпечує 8 TOPS для операції ШІ. Вона підтримує DirectX 12 Ultimate, але не слід очікувати прийнятної продуктивності у вимогливих іграх. Графічний процесор містить Xe Media Engine та підтримує кодування AV1, AVC, HEVC тощо. також є підтримка інструкції DP4a та масштабування XeSS.
Intel робить наголос на низькому енергоспоживанні. За внутрішніми тестами, процесор 285K потребує до 58% менше енергії для продуктивних завдань порівняно з чипами Raptor Lake-R. Для ігор заявлена різниця значення -73 Вт порівняно з 14900 К при використанні базового профілю. Нижче енергоспоживання означає нижчу температуру — Intel стверджує, що нові процесори в середньому на 13 °C холодніші, ніж попередники.
Intel також представила топовий чипсет Z890 для материнських плат преміумкласу з новим роз’ємом LGA-1851, сумісним лише з Core Ultra 200. Найважливішим оновленням є підтримка 20 смуг PCIe 5.0 — графіка наступного покоління зі стандартом PCIe 5.0 більше не обмежуватиметься 8 смугами, якщо використовується разом із SSD 5.0 M.2.
З огляду на те, що сайт AnandTech більше не працює, детальні огляди процесорів можна почитати на Tom`s Hardware та TechPowerUp. Перші п’ять моделей Core Ultra 200K коштують від $249 до $589. Для нових процесорів потрібні нові материнські плати, тобто щонайменше +$200 до вартості платформи. Процесори надійдуть у продаж 24 жовтня.
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Джерело: VideoCardz
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