«Усе пішло шкереберть»: Джордж Мартін готує нищівну критику серіалу «Дім дракона»

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Здається, в цьому домі забагато драконів і замало Мартіна.

Джордж Р. Р. Мартін, автор циклу романів «Пісня льоду й полум’я», на основі яких зняли «Гру престолів», планує поділитися своїми думками щодо проблем серіалу «Дім дракона».

У своєму блозі письменник повідомив, що нещодавно повернувся з подорожі за кордон. Через це він не мав можливості висловити свою думку про другий сезон «Дому дракона» — приквелу «Гри престолів», який завершився на початку серпня.

Мартін натякнув на своє незадоволення серіалом.

«Я не з нетерпінням чекаю на публікації, які мені доведеться написати про все, що пішло шкереберть у “Домі дракона”… Але я маю це зробити, і я зроблю», — зазначив автор.

Хоча письменник не розкрив деталей своєї критики, його фраза «все, що пішло шкереберть» навряд чи свідчить про позитивне ставлення. Для порівняння, портал IGN оцінив другий сезон «Дому дракона» на 7 балів з 10. Рецензенти відзначили: «Другий сезон “Дому дракона” складається з дивовижних компонентів і чудових епізодів, але його стримує надто повільний темп».

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Раніше Мартін уже вказував на помилку в «Домі дракона», пов’язану з гербом Таргарієнів. Він зауважив, що «хтось недопрацював», адже дракон на прапорі мав чотири ноги замість двох.

Джерело: IGN

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