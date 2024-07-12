Новини Кіно 12.07.2024 о 23:38 comment views icon

Джордж Мартін каже, що «Гра престолів» спотворила герб Таргарієнів

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Андрій Русанов

Автор сайту

Джордж Мартін каже, що «Гра престолів» спотворила герб Таргарієнів

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Автор «Пісні льоду та полум’я» Джордж Мартін каже, що серіали HBO «Гра престолів» та «Дім дракона» невірно зобразили символ Таргарієнів.

Мартін виклав власний погляд на драконів, присутніх у «Грі престолів». Він каже, що вони створені реалістичними, тому мають дві ноги «не чотири, ніколи не чотири», а не чотири — як кажани, птахи, крилаті динозаври та всі інші справжні тварини. «Жодна тварина, яка коли-небудь жила на Землі, не мала шести кінцівок», — написав Мартін.

Він створив символ Таргарієнів у вигляді дракона з двома ногами та двома крилами (і трьома головами, але це символічне відображення Ейгона Завойовника та його двох сестер).

Джордж Мартін каже, що «Гра престолів» спотворила герб Таргарієнів

«Гра престолів» малювала правильних двоногих драконів у перших чотирьох сезонах та більшій частині п’ятого. Але коли флот Дейнеріс з’явився, на всіх вітрилах були зображені чотирилапі дракони.

«Хтось, мабуть, зробив неакуратно. Або хтось відкрив книгу з геральдики та прочитав її рівно стільки, щоб усе зіпсувати. Уривчасті знання — небезпечна річ», — додав письменник.

Популярність серіалу «Гра престолів» навіть призвела до створення кількох нових обкладинок книг Мартіна з неправильним гербом Таргарієнів, який проник й у «Дім дракона».

«Через кілька років «Дім дракона» вирішив, що геральдика має відповідати «Грі престолів», але вони вибрали погану сигіл. Цей звук, який ви почули, був моїм криком: «ні, ні, ні». Ці прокляті зайві ноги навіть потрапили на обкладинки моїх книг, попри мої наполегливі заперечення», — пише Мартін.

Можливо, «крик» Джорджа Мартіна можуть почути в наступному спін-оффі «Гри престолів», «Лицар семи королівств». Серіал очікується наприкінці 2025 року і розповідає про сера Данкана Високого та Ейгона V Таргарієна приблизно за 100 років до початку основного серіалу.

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Джерело: IGN

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