Джордж Мартін каже, що «Гра престолів» спотворила герб Таргарієнів

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Автор «Пісні льоду та полум’я» Джордж Мартін каже, що серіали HBO «Гра престолів» та «Дім дракона» невірно зобразили символ Таргарієнів.

Мартін виклав власний погляд на драконів, присутніх у «Грі престолів». Він каже, що вони створені реалістичними, тому мають дві ноги «не чотири, ніколи не чотири», а не чотири — як кажани, птахи, крилаті динозаври та всі інші справжні тварини. «Жодна тварина, яка коли-небудь жила на Землі, не мала шести кінцівок», — написав Мартін.

Він створив символ Таргарієнів у вигляді дракона з двома ногами та двома крилами (і трьома головами, але це символічне відображення Ейгона Завойовника та його двох сестер).

«Гра престолів» малювала правильних двоногих драконів у перших чотирьох сезонах та більшій частині п’ятого. Але коли флот Дейнеріс з’явився, на всіх вітрилах були зображені чотирилапі дракони.

«Хтось, мабуть, зробив неакуратно. Або хтось відкрив книгу з геральдики та прочитав її рівно стільки, щоб усе зіпсувати. Уривчасті знання — небезпечна річ», — додав письменник.

Популярність серіалу «Гра престолів» навіть призвела до створення кількох нових обкладинок книг Мартіна з неправильним гербом Таргарієнів, який проник й у «Дім дракона».

«Через кілька років «Дім дракона» вирішив, що геральдика має відповідати «Грі престолів», але вони вибрали погану сигіл. Цей звук, який ви почули, був моїм криком: «ні, ні, ні». Ці прокляті зайві ноги навіть потрапили на обкладинки моїх книг, попри мої наполегливі заперечення», — пише Мартін.

Можливо, «крик» Джорджа Мартіна можуть почути в наступному спін-оффі «Гри престолів», «Лицар семи королівств». Серіал очікується наприкінці 2025 року і розповідає про сера Данкана Високого та Ейгона V Таргарієна приблизно за 100 років до початку основного серіалу.

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Джерело: IGN

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