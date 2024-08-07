Творці серіалу «Дім дракона» відповіли на хейт фінального епізоду: «Ми просто хотіли кинути виклик фанатам»

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Наразі восьмий епізод другого сезону серіалу «Дім дракона» отримав найгіршу оцінку в історії шоу.

Глядачі очікували на потужну битву у фіналі, однак натомість отримали багато розтягнутих діалогів та інтриг. Дехто називав останній епізод «70-хвилинним трейлером до третього сезону».

Наразі фінал другого сезону серіалу «Дім дракона» має 48% «свіжості» на Rotten Tomatoes (найнижча оцінка в історії шоу) і 6.3 на IMDb (але ці бали все ще вищі за рейтинг останнього епізоду «Гри престолів» з 4.0). Разом з тим, останній епізод другого сезону зібрав велику аудиторію із 8,9 млн глядачів, що на 14% вище за перегляди прем’єри.

Режисерка серіалу Гіта Васант Патель в інтерв’ю New York Post заявила, що шоуранери хотіли піти шляхом, відмінним від книг, та «кинути виклик шанувальникам».

«Я знаю, що у Всесвіті фінал сезону — це головне. У вас є купа драконів, які воюють у небі. І мені це подобається», — каже Патель. «Але я підтримую прекрасне бачення Раяна Кондала в цьому епізоді, який хотів кинути виклик цим очікуванням за допомогою дійсно сильного драматичного оповідання».

Патель додала, що відчула цей виклик і сподівається, що більшість глядачів мали подібні емоції.

Сам Кондал на пресконференції у понеділок (через Vulture) сказав, що відклав велику битву у Вузькому морі на наступний сезон, «щоб дати їй час і простір, яких вона заслуговує».

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«Як шоуранеру, мені завжди доводиться балансувати між оповіданням і ресурсами, щоб розповісти цю історію», — сказав він.

Кондал сказав, що сценаристам довелося «перебалансувати» історію «Вогню і крові» (книга Джорджа Мартіна, яку адаптують для «Дому дракона»), щоб вона відповідала поточному сезону та наступним двом.

Він також пообіцяв, що війна «справді стане актуальною» в третьому сезоні (його виробництво стартує у 2025 році, тоді як завершить історію четвертий сезон).

«Шоу настільки складне, що ми дійсно знімаємо кілька повнометражних фільмів кожного сезону, тому я перепрошую за очікування», — сказав Кондал.

Раніше Джордж Р.Р. Мартін підтвердив, що у розробці перебуває одразу сім шоу з всесвіту «Гри престолів»: зокрема «10 000 кораблів», серіал про Ейгона Завойовника і «Лицар сімох королівств».

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