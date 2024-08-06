Новини Кіно 06.08.2024 о 08:47 comment views icon

Фінал другого сезону серіалу «Дім дракона» отримав найгірші оцінки в історії шоу — попри те, що залучив рекордні 8,9 млн глядачів

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Катерина Даньшина

Авторка новин

Фінал другого сезону серіалу «Дім дракона» отримав найгірші оцінки в історії шоу — попри те, що залучив рекордні 8,9 млн глядачів

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У неділю дебютував фінальний епізод другого сезону серіалу «Дім дракона», який, за даними HBO, залучив 8,9 млн глядачівДані для США на телебаченні і цифрових платформах – це найбільша аудиторія у сезоні, яка демонструє зростання на 14% у порівнянні з першим  епізодом.

Водночас показники все ще нижче за прем’єру першого сезону з майже 10 млн глядачів, яка стала найбільшою з часів завершення «Гри престолів» у травні 2019 року. Якщо зважати на загальні показники, то аудиторія другого сезону знизилась на 22% у порівнянні з першим після прем’єри.

Глядачі тим часом не оцінили фінал другого сезону, якщо зважати на рейтинг від Rotten Tomatoes: наразі у восьмого епізоду всього 50% «свіжості» (найнижча оцінка в історії сезону і, ймовірно, для всього шоу).

Фінал другого сезону серіалу «Дім дракона» отримав найгірші оцінки в історії шоу — попри те, що залучив рекордні 8,9 млн глядачів

У коментарях глядачі згадують велику кількість діалогів та інтриг у фіналі й разом з тим відсутність хоча б однієї битви. По суті восьмий епізод став «70-хвилинним трейлером третього сезону», а сам другий сезон розтягнули на підготовку до війни, яку так і не побачили.

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«Дім дракона» — це приквел хітової «Гри престолів», заснований на романі Джорджа Р. Р. Мартіна «Вогонь і кров». Сюжет показує боротьбу зелених та чорних Таргарієнів за трон — події, що відбуваються за 200 років до подій «Гри престолів». Наразі шоуранери анонсували, що серіал завершиться четвертим сезоном, а розробка третього стартує «на початку 2025 року».

Раніше Джордж Р.Р. Мартін підтвердив, що у розробці перебуває одразу сім шоу з всесвіту «Гри престолів»: зокрема «10 000 кораблів», серіал про Ейгона Завойовника і «Лицар сімох королівств».

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