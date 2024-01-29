В Android з’явилася функція швидкого перенесення eSIM на інший пристрій

Електронні eSIM поступово замінюють фізичні SIM-картки. Щоб підвищити популярність цього рішення, Google вирішила зосередитися на наданні інструменту перенесення eSIM, доступного всім користувачам Android.

Один із користувачів нового Galaxy S24 Ultra налаштовував свій пристрій та отримав можливість перенести свою eSIM зі старого пристрою, відсканувавши QR-код. Джерелу навіть вдалося отримати скріншот вікна, що з’явиться на Pixel 8 Pro при перенесенні eSIM з Galaxy S24 Ultra і навпаки. Швидше за все, у майбутньому це буде стандартна функція, яка з’явиться на більшій кількості смартфонів із підтримкою eSIM.

Також варто відзначити, що разом з One UI 5.1 компанія Samsung випустила власний інструмент перенесення SIM-карток, але процес перенесення eSIM з одного Android-пристрою на інше обмежувався лише смартфонами Galaxy. Однак тепер з’ясувалося, що ці можливості нині застосовуються на більшій кількості пристроїв. Хоча зараз перенесення eSIM можливе лише для користувачів оператора T-Mobile, у майбутньому ця можливість має стати загальнодоступним стандартом.

Джерело: wccftech

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