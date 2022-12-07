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В Apple Music з’явиться караоке — до кінця року режим буде доступний на iPhone, iPad та Apple TV 4K по всьому світу

В Apple Music з’явиться караоке — до кінця року режим буде доступний на iPhone, iPad та Apple TV 4K по всьому світу

Режим караоке Apple Music Sing буде вбудований прямо до програми Apple Music.

Користувачі зможуть стежити за текстами Apple Music у режимі реального часу та регулювати гучність свого голосу.

В Apple Music з'явиться караоке — до кінця року режим буде доступний на iPhone, iPad та Apple TV 4K по всьому світу

Анонсовано і кілька функцій, призначених для бек-вокалу та співу у дуеті. У застосунку буде доступно понад 50 плейлистів із готовими піснями караоке.

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“Ми знаємо, що наші користувачі полюбляють стежити за текстами своїх улюблених пісень, тому хотіли розвинути цю функцію, щоб забезпечити ще більше взаємодії з музикою через спів. Це справді дуже весело, нашим клієнтам сподобається”, —сказав Олівер Шуссер, віце-президент Apple по Apple Music та Beats.

Apple Music Sing буде доступна до кінця місяця для передплатників Apple Music. Сервіс працюватиме на “усіх сумісних” iPhone, iPad і новій Apple TV 4K, яка була випущена нещодавно.

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Раніше Apple підбила підсумки 2022 року у своєму магазині App Store, обравши найкращі, на її погляд, застосунки та ігри. Загалом Apple відзначила 15 проєктів, які отримали премію App Store Award 2022 – серед них програми для всіх платформ компанії, включаючи iPhone, iPad, Apple Watch, Mac та Apple TV.

Джерело: The Verge


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