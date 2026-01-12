Новини Софт 12.01.2026 comment views icon

Програма Winslop для очищення Windows 11 базується на відкритому скрипті Remove Windows AI та пропонує більше функцій

Програма Winslop для очищення Windows 11 базується на відкритому скрипті Remove Windows AI та пропонує більше функцій

Windows 11 містить багато додаткових функцій, може й непоганих, але потрібних далеко не всім. Утиліта Winslop від творця FlyOOBE пропонує більше опцій та майбутнє розширення функцій.

Winslop базується на нещодавно випущеному скрипті з відкритим кодом Remove Windows AI та пропонує більше зручностей і можливостей. Застосунок не лише видаляє функції штучного інтелекту, але й налаштовує поведінку Windows, вбудованих програм, системні налаштування та політики. Розробник стверджує, що Winslop має модульну конструкцію, і майбутні оновлення принесуть нові функції.

Користувацький Інтерфейс не надто сучасний та естетичний, але зручний і містить безліч функцій. Зокрема це налаштування можете вбудованих функцій ШІ, ігор, конфіденційності, відтворення реклами, браузера Microsoft Edge тощо. Як і у скрипті, є опція скасування змін, якщо потрібно повернути все до початкового стану. Winslop можна завантажити на GitHub.

Перенасичення Windows 11 функціями та додатковими програмами без можливості вимкнення чи деінсталяції не обов’язково шкодить, але для декого є надто нав’язливим та дратівливим. Нещодавно голова Microsoft Сатья Наделла просив не називати ШІ-функції операційної системи сміттям, однак зараз вони вбудовані навіть у найпростіші базові утілити, як “Блокнот”, при тому, що фірмовий Copilot не надто добре “почувається” на ринку. Microsoft також працює над покращенням, але варто пам’ятати про намір компанії зробити з Windows 11 ШІ-ОС.

Джерело: NeoWin

