В Game Pass з’явився топовий інді-горор із рейтингом 96% в Steam — і одразу вийшов в топ

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У Game Pass з’явився новий інді-жахастик, який одразу став №1 серед консолей Xbox. Звичайна ціна гри — ₴600, але передплатники можуть отримати її безплатно.

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Горор дебютував 17 липня на Xbox Series X, а одночасно з тим з’явився в Xbox Game Pass. Як довго жахастик пробуде в сервісі — поки невідомо. Йдеться про My Friendly Neighborhood від братів Джона та Евана Шиманскі, який видає DreadXP. Уперше гра вийшла ще у 2023 році, але лише зараз добралася до консолей. Ще до релізу на Xbox гра зібрала чимало гарних оцінок: 81 бал на Metacritic і 96% схвалення на Steam після понад 2100 рецензій.

Вона розповідає про те, як ремонтника та ветерана війни Гордона відправили до занедбаної телестудії зупинити дивну трансляцію дитячого шоу. Але нюанс в тому, що ляльки несподівано ожили, стали самосвідомими і навіть агресивними. Нещосному Гордному все-таки доводиться розв’язати проблему та вижити.

Попри яскраві декорації, атмосфера нагадує Resident Evil, а геймплей побудований навколо гримучої суміші паркуру, головоломок та екшену. За гравцем залишається вибір вбивати ляльок або шукати, як з ними домовитися, що впливає на кінцівку. Тому кінець гри залежить від ваших рішень: або похмуе завершення історії або нова надія.

Зазначимо, що нещодавно Microsoft представила нову добірку ігор, що поповнять бібліотеку Xbox Game Pass у липні. Головними новинками стали одразу три великі релізи.

Джерело: Comicbook