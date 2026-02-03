Gemini зможе "позичати" ваші розмови з ChatGPT

Depositphotos

Google готується запустити низку нових функцій для Gemini, зокрема можливість експорту користувачами діалогів з інших платформ штучного інтелекту.





Це дозволить зберігати історію діалогів з іншим чатботом для користувачів, які вирішили почати використовувати Gemini. Всі імпортовані чати зберігатимуться в історії активності і можуть надалі бути використані для навчання моделей штучного інтелекту від Google.

Ще одна нова функція наразі має назву “Подібність” і веде на сторінку “Перевірка відео”. Це може свідчити про запуск інструмента з аутентифікації та аналізу відеоконтенту. Можливо це пов’язано із проблемою медіаконтенту, згенерованого ШІ.

Gemini також отримав покращену функцію генерації зображень. Тепер користувачам пропонується завантаження у вищій роздільній здатності, зокрема, 2К та 4К. Найвища якість позначається як “найкраще для друку”. Це надає нові можливості тим, хто використовує зображення, згенеровані ШІ. Хоча пряма інтеграція з друком поки що не підтверджена, ці варіанти дозволу значно спрощують експорт контенту для особистого чи комерційного використання.

Нові функції демонструють прагнення Google перетворити Gemini на комплексного ШІ-помічника, який підтримує експорт інформації з інших платформ, керує контентом та творчою діяльністю.





Ми писали, що Google додала в Gemini режим Personal Intelligence (Персональний інтелект) в бета-версії, який фактично перетворює ШІ на вашого особистого і проактивного асистента. Нещодавно Apple офіційно підтвердила партнерство з Google, у межах якого моделі Gemini використовуватимуться для розвитку майбутніх функцій Siri та Apple Intelligence.

Окрім цього Google представила новий режим перегляду вхідних повідомлень в Gmail: замість традиційного списку, вам запропонують огляд тем та завдань на основі ШІ. А якщо ви загубили якогось листа, то просто запитайте Gemini.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Джерело: Testing catalog